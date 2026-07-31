https://sarabic.ae/20260731/موسكو-دول-الناتو-تسعى-إلى-إبعاد-أرمينيا-عن-حلفائها-في-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1115659220.html
موسكو: دول "الناتو" تسعى إلى إبعاد أرمينيا عن حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
موسكو: دول "الناتو" تسعى إلى إبعاد أرمينيا عن حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
أوضح الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيكتور فاسيليف، أن حلف شمال الأطلسي يسعى إلى "سحب" أرمينيا بعيدًا عن حلفائه في منظمة معاهدة الأمن... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T13:53+0000
2026-07-31T13:53+0000
2026-07-31T13:53+0000
الناتو
أرمينيا
الأمن الجماعي
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وقال فاسيليف لوكالة "سبوتنيك": "نلاحظ رغبة دول الناتو والدول الغربية الفردية في "سحب" أرمينيا بعيدًا عن حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بما في ذلك من خلال التدريبات المشتركة".وأضاف: "من يدرس تاريخ المنطقة، بما في ذلك عبر قرون من النظر إلى الماضي، سيجد على الأرجح العديد من الحقائق التي تثبت أن مصير الشعب الأرمني لم يكن سهلاً على الإطلاق، بل صعبا للغاية وأحيانا دموي. والإجابة عن السؤال من الذي كان الضامن الرئيسي لأمنه وازدهاره طوال تاريخه الطويل واضحة وجلية".وكان في وقت سابق، أكد الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، أن أرمينيا ما تزال عضوًا في الرابطة، ولا يوجد أي حديث عن انسحابها منها.وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول فوفاييفيتش باشينيان، أنه لا توجد أي خطط لمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت الراهن. ولا يوجد أي حديث عن رابطة الدول المستقلة على الإطلاق، وستبقى أرمينيا جزءًا من منظمتنا".وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن يريفان "تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في آن واحد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".بوتين: "دولة الاتحاد" نموذج للتكامل المتبادل المنفعةموسكو: تصريحات باشينيان الأخيرة بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية
https://sarabic.ae/20260626/الأمين-العام-لرابطة-الدول-المستقلة-لا-حديث-عن-انسحاب-أرمينيا-من-الرابطة-1114730209.html
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الناتو, أرمينيا, الأمن الجماعي
الناتو, أرمينيا, الأمن الجماعي
موسكو: دول "الناتو" تسعى إلى إبعاد أرمينيا عن حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
أوضح الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيكتور فاسيليف، أن حلف شمال الأطلسي يسعى إلى "سحب" أرمينيا بعيدًا عن حلفائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال فاسيليف لوكالة "سبوتنيك": "نلاحظ رغبة دول الناتو والدول الغربية الفردية في "سحب" أرمينيا بعيدًا عن حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بما في ذلك من خلال التدريبات المشتركة".
وأشار إلى أن هذا النهج الذي تتبعه القيادة الأرمينية الحالية لا يلبي بالتأكيد المصالح الطويلة الأجل المتمثلة في ضمان أمن البلاد وسيادتها.
وأضاف: "من يدرس تاريخ المنطقة، بما في ذلك عبر قرون من النظر إلى الماضي، سيجد على الأرجح العديد من الحقائق التي تثبت أن مصير الشعب الأرمني لم يكن سهلاً على الإطلاق، بل صعبا للغاية وأحيانا دموي. والإجابة عن السؤال من الذي كان الضامن الرئيسي لأمنه وازدهاره طوال تاريخه الطويل واضحة وجلية".
وكان في وقت سابق، أكد الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، أن أرمينيا ما تزال عضوًا في الرابطة، ولا يوجد أي حديث عن انسحابها منها.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول فوفاييفيتش باشينيان، أنه لا توجد أي خطط لمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت الراهن. ولا يوجد أي حديث عن رابطة الدول المستقلة على الإطلاق، وستبقى أرمينيا جزءًا من منظمتنا".
وأقرّت أرمينيا في ربيع عام 2025، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن يريفان "تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في آن واحد".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".