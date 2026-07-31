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وزير الخارجية القطري يؤكد لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" أهمية إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق

وزير الخارجية القطري يؤكد لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" أهمية إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق

سبوتنيك عربي

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيّاً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T17:59+0000

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2026-07-31T18:25+0000

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وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الوزير هنأ الحية بمناسبة تسلّمه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق في خدمة مصالح الشعب الفلسطيني.ورحب وزير الخارجية القطري بقرار الحركة القبول بخارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في إنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

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https://sarabic.ae/20260731/مجلس-السلام-ينشر-بنود-خريطة-طريق-لاستكمال-تنفيذ-اتفاق-وقف-الحرب-في-قطاع-غزة-1115656978.html

https://sarabic.ae/20260731/مجلس-السلام-انسحاب-إسرائيل-من-غزة-يتزامن-مع-نزع-سلاح-حماس-1115646971.html

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