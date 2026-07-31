وزير الخارجية القطري يؤكد لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" أهمية إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق
17:59 GMT 31.07.2026 (تم التحديث: 18:25 GMT 31.07.2026)
© AP Photo / Darko Vojinovic وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في صربيا
© AP Photo / Darko Vojinovic
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أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيّاً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، خليل الحية.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الوزير هنأ الحية بمناسبة تسلّمه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق في خدمة مصالح الشعب الفلسطيني.
ورحب وزير الخارجية القطري بقرار الحركة القبول بخارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في إنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار.
وشدد الوزير على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق، ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما يضمن استكمال تنفيذ خارطة الطريق وتحقيق السلام الشامل في القطاع.
اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 31, 2026
الدوحة | 31 يوليو 2026
جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والدكتور خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة… pic.twitter.com/4x6uFzpdIj
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".
وأضاف ترامب: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسيُنفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.