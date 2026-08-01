https://sarabic.ae/20260801/اتفاق-حماس-الجديد-هل-تقبله-حكومة-نتنياهو-وما-فرص-تنفيذه-في-غزة-1115683489.html

اتفاق "حماس" الجديد... هل تقبله حكومة نتنياهو وما فرص تنفيذه في غزة؟

اتفاق "حماس" الجديد... هل تقبله حكومة نتنياهو وما فرص تنفيذه في غزة؟

سبوتنيك عربي

بعد إعلان الاتفاق الجديد في قطاع غزة والذي وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"التاريخي"، تتجه الأنظار إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T13:57+0000

2026-08-01T13:57+0000

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ويرى مراقبون أنه من السابق لأوانه الحديث عن نجاح الاتفاق ــ رغم أهميته ــ مؤكدين أن "حماس" قدمت كل ما يترتب عليها، بيد أن تنفيذ الاتفاق يقع على عاتق واشنطن ومن خلفها حكومة نتنياهو، والتي عادة ما تفشل أي اتفاق يقلص من المساحات التي احتلتها في غزة أو لبنان أو سوريا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، إن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأضاف ترامب: "يمثل هذا إنجازا رئيسيا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسينفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".عرقلة إسرائيليةقال المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور نعمان توفيق العابد، إنه "من السابق لأوانه القول إن الاتفاق الأخير بشأن نزع سلاح حركة "حماس" ومستقبلها سيبصر النور بالشكل الذي أعلن عنه، موضحا أنه لا يمكن لحكومة بنيامين نتنياهو تطبيق هذا الاتفاق لعدة أسباب، في مقدمتها مخالفته للأفكار التي تتبناها وللخطط التي تنفذها على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن "حكومات الاحتلال الإسرائيلي تعودت عدم تنفيذ الاتفاقيات كما تم التوقيع عليها، إذ تبدأ عند مرحلة التنفيذ بالتحجج بذرائع واهية والتلكؤ لتفادي التطبيق".وأبدى في تصريحات لـ"سبوتنيك"، استغرابه ممن يعتقدون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنه "لو كانت هناك رغبة حقيقية لديه لضغط عليها لتنفيذ المرحلة الأولى السهلة من الاتفاق"، وأكد أن "السبب الآخر الذي يمنع التنفيذ يتمثل في أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت حكومة تصريف أعمال وتستعد لانتخابات مصيرية لليمين الإسرائيلي، إذ لا يمكن لليمين أن يضحي بما يراها إنجازات ميدانية وحصيلة أراض احتلها في غزة أو لبنان أو سوريا ويتنازل عنها في لحظة حاسمة قبيل الانتخابات، لتجنب تساؤلات الشارع الإسرائيلي حول جدوى تلك الحروب إذا كانت ستنتهي بانسحابات وتخلي اليمين عن أفكاره".وأضاف العابد أن "التباين في التفسيرات سيعطل تطبيق الاتفاق، إذ تفسره "حماس" بما يتلاءم مع خطابها وجمهورها، بينما تفسره إسرائيل بالطريقة التي تتوافق مع أفكارها وتدغدغ مشاعر الناخبين الإسرائيليين"، مؤكدا أنه "لا توجد فرصة كبيرة لتطبيق الاتفاق إلا في حال عقد صفقة مع نتنياهو تقوم على تسليم ملف غزة لمجلس السلام مقابل التفرد بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو مكمن الخطورة الذي قد يسوقه نتنياهو لدى أحزاب اليمين المتطرف التي تعتبر الضفة الغربية أولوية قصوى بالنسبة لها".وشدد الخبير الفلسطيني، على أنه "حتى لو قبل نتنياهو بهذا المقابل وركز على الضفة والقدس أو الأراضي السورية، فإنه لن ينفذ الاتفاق كما أعلن عنه، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستكشف التعثر عند بدء التفاوض على الجدول الزمني وآليات التنفيذ، وهو ما يتطابق مع الملاحظات والتحذيرات السابقة حول خطط الإدارة الأمريكية التي لم تنفذ حكومة نتنياهو بنودها".محطة تحولاعتبر الأكاديمي الفلسطيني والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور حسين الديك، أن "الاتفاق الأخير بشأن نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية ومستقبلها يمثل محطة تحول استراتيجي ونقطة مفصلية في مواقف الحركة"، مشيرًا إلى أن "استعدادها للتخلي عن الحكم وعن السلاح يعد أمرا غير مسبوق منذ عام 2007"، مؤكدًا أن "المنطقة تقف أمام مرحلة تحول تاريخية تشمل مستقبل الحركة وقطاع غزة برمّته".وأوضح الخبير الفلسطيني أنه "من الناحية السياسية والنظرية قد قدمت حماس موقفها وأعلنته، غير أن العبرة تكمن في التطبيق وفي مدى التزام إسرائيل ونتنياهو بالاتفاق في حال التزمت الحركة"، مضيفا أن "الاتفاق المتعلق بالمرحلة الثانية جاء ثمرة لجهود كبيرة بذلتها جمهورية مصر العربية من خلال التواصل مع الجانب الأمريكي والوساطة المباشرة التي أثمرت عن إقناع حركة حماس والضغط عليها للموافقة على هذه الخطة الجديدة".وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس، دونالد ترامب، تمتلك القدرة على فرض الاتفاق على الجانب الإسرائيلي، مستدركا بأن السؤال الأساسي يكمن في مدى توفر الإرادة السياسية للقيام بذلك"، وأكد أن "ما تحقق يعد خطوة تحول مهمة، إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل وفي التنفيذ على أرض الواقع في ظل وجود العديد من العقبات".وبيّن الدكتور الديك أن "أولى هذه العقبات تكمن في الخلاف حول آلية التنفيذ، إذ تطالب "حماس" ومجلس السلام بأن يكون تسليم السلاح خطوة بخطوة مقابل الانسحاب الإسرائيلي من الخط الأصفر، بينما تصر إسرائيل وأمريكا على أن يتم الانسحاب إلى الخط الأصفر بعد نزع السلاح بالكامل، وهو ما قد يعيق تنفيذ الاتفاق".وأعلنت أمريكا، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

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