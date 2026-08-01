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الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في اشتباك مباشر مع عناصر من "حزب الله" جنوبي لبنان، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T16:19+0000
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "رصدت قوات جيش الدفاع، خلال الليلة الماضية (السبت)، عددًا من عناصر "حزب الله" في منطقة مرتفعات علي الطاهر، ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع. وبعد رصدهم، استهدفتهم القوات وقضت عليهم لإزالة التهديد".وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع العمل على إزالة كل تهديد لقواته، ولن يسمح لمنظمة "حزب الله" بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".وفي وقت سابق، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان، "قد ترقى إلى جرائم حرب"، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين، منذ مارس/ آذار الماضي، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان، وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
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الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان

16:19 GMT 01.08.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في اشتباك مباشر مع عناصر من "حزب الله" جنوبي لبنان، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "رصدت قوات جيش الدفاع، خلال الليلة الماضية (السبت)، عددًا من عناصر "حزب الله" في منطقة مرتفعات علي الطاهر، ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع. وبعد رصدهم، استهدفتهم القوات وقضت عليهم لإزالة التهديد".

وتابع البيان: "خلال الاشتباك، أصيب ضابط مقاتل بجروح متوسطة، وقد تم نقل الضابط لتلقي العلاج في المستشفى، وأبلغت عائلته".

غارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان
أمس, 18:35 GMT
وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع العمل على إزالة كل تهديد لقواته، ولن يسمح لمنظمة "حزب الله" بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".

وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، بين لبنان وإسرائيل، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.

وفي وقت سابق، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان، "قد ترقى إلى جرائم حرب"، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.
وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين، منذ مارس/ آذار الماضي، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان، وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
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