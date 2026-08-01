https://sarabic.ae/20260801/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-إصابة-أحد-جنوده-في-اشتباك-مع-حزب-الله-جنوبي-لبنان--1115686346.html

الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في اشتباك مباشر مع عناصر من "حزب الله" جنوبي لبنان، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T16:19+0000

2026-08-01T16:19+0000

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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "رصدت قوات جيش الدفاع، خلال الليلة الماضية (السبت)، عددًا من عناصر "حزب الله" في منطقة مرتفعات علي الطاهر، ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع. وبعد رصدهم، استهدفتهم القوات وقضت عليهم لإزالة التهديد".وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع العمل على إزالة كل تهديد لقواته، ولن يسمح لمنظمة "حزب الله" بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".وفي وقت سابق، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان، "قد ترقى إلى جرائم حرب"، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين، منذ مارس/ آذار الماضي، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان، وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.

https://sarabic.ae/20260731/حزب-الله-يتهم-السلطة-اللبنانية-بـالتقاعس-عن-منع-الهجمات-الإسرائيلية-جنوبي-لبنان--1115668254.html

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