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الخارجية المصرية: التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط - عاجل
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الرئيس اللبناني: المرحلة المقبلة تتطلب انتشار الجيش على كامل الحدود الجنوبية وحصر السلاح بيد الدولة
الرئيس اللبناني: المرحلة المقبلة تتطلب انتشار الجيش على كامل الحدود الجنوبية وحصر السلاح بيد الدولة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم السبت، أن "المرحلة المقبلة تتطلب انتشارًا كاملًا للجيش على امتداد الحدود الجنوبية، وبسط سلطة الدولة بشكل حصري على كامل... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T06:03+0000
2026-08-01T06:03+0000
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وقال عون، في كلمة بمناسبة عيد الجيش اللبناني، إن "المؤسسة العسكرية تمثل الضامن لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله"، مؤكدًا أن "الدولة تعمل بخطوات ثابتة لترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الجيش، بما يحفظ الاستقرار والعيش المشترك ويعزز مؤسسات الدولة". وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "مسؤولية الجيش تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية"، معتبرًا أن "استكمال انتشار الوحدات العسكرية في الجنوب وبسط سلطة الدولة يمهدان لعودة آمنة لسكان القرى والبلدات الحدودية، ويؤكدان قدرة لبنان على حماية سيادته وضبط أمن حدوده". ودعا عون اللبنانيين، في الداخل والخارج، إلى الالتفاف حول الجيش، محذرًا من أن أي تشكيك بالمؤسسة العسكرية ينعكس سلبًا على استقرار الدولة.ووقّع لبنان وإسرائيل، في يونيو/ حزيران 2026، "اتفاقًا إطاريًا" برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
https://sarabic.ae/20260730/عون-من-أنقرة-لن-نستسلم-لقوة-طاغية-ونرفض-التدخل-بشؤوننا-وأردوغان-يتعهد-بإعمار-الجنوب-ودعم-الجيش-1115636831.html
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الرئيس اللبناني: المرحلة المقبلة تتطلب انتشار الجيش على كامل الحدود الجنوبية وحصر السلاح بيد الدولة

06:03 GMT 01.08.2026
© Photo / x.comالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Photo / x.com
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أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم السبت، أن "المرحلة المقبلة تتطلب انتشارًا كاملًا للجيش على امتداد الحدود الجنوبية، وبسط سلطة الدولة بشكل حصري على كامل الأراضي اللبنانية"، مشددًا أنه "لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة"، وأن "الجيش وحده يمتلك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة".
وقال عون، في كلمة بمناسبة عيد الجيش اللبناني، إن "المؤسسة العسكرية تمثل الضامن لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله"، مؤكدًا أن "الدولة تعمل بخطوات ثابتة لترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الجيش، بما يحفظ الاستقرار والعيش المشترك ويعزز مؤسسات الدولة".
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "مسؤولية الجيش تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية"، معتبرًا أن "استكمال انتشار الوحدات العسكرية في الجنوب وبسط سلطة الدولة يمهدان لعودة آمنة لسكان القرى والبلدات الحدودية، ويؤكدان قدرة لبنان على حماية سيادته وضبط أمن حدوده".
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
عون من أنقرة: لن نستسلم لقوة طاغية ونرفض التدخل بشؤوننا... وأردوغان يتعهد بإعمار الجنوب ودعم الجيش
30 يوليو, 16:48 GMT
ودعا عون اللبنانيين، في الداخل والخارج، إلى الالتفاف حول الجيش، محذرًا من أن أي تشكيك بالمؤسسة العسكرية ينعكس سلبًا على استقرار الدولة.

كما جدد ثقته بقيادة الجيش، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين وتأمين الدعم والتجهيز والتدريب اللازمين للمؤسسة العسكرية بالتعاون مع الدول الصديقة.

ووقّع لبنان وإسرائيل، في يونيو/ حزيران 2026، "اتفاقًا إطاريًا" برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
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