https://sarabic.ae/20260801/طبيبة-تحذر-التنميل-أو-الخدر-في-الجسم-قد-تدل-على-حالة-مرضية-مقلقة-1115685062.html

طبيبة تحذر: التنميل أو الخدر في الجسم قد تدل على حالة مرضية مقلقة

طبيبة تحذر: التنميل أو الخدر في الجسم قد تدل على حالة مرضية مقلقة

سبوتنيك عربي

حذّرت طبيبة الأعصاب، ميلياوشا ماماداليفا، من تجاهل أعراض التنميل أو الخدر أو الوخز في الساقين، مؤكدةً أنها قد تكون مؤشرًا على الإصابة بفتق غضروفي يضغط على... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T15:19+0000

2026-08-01T15:19+0000

2026-08-01T15:19+0000

طبيب جراح

مريض

روسيا

أعصاب

مجتمع

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وأوضحت ماماداليفا، في تصريح صحفي، أن الانزلاق الغضروفي يحدث نتيجة بروز جزء من القرص الفقري وضغطه على أحد جذور الأعصاب، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالخدر والتنميل، إضافة إلى آلام قد تمتد من أسفل الظهر إلى الساقين.وأشارت ماماداليفا إلى أن هناك علامات تستوجب الانتباه، من بينها صعوبة المشي على أطراف الأصابع أو الكعبين، أو ما يُعرف بـ"هبوط القدم"، إضافة إلى العرج، إذ قد تدل هذه الأعراض على وجود تلف في الأعصاب.كما نبهت إلى أن ظهور مشكلات في التبول أو التبرز بالتزامن مع آلام الظهر وخدر الساقين، يُعد مؤشرًا مقلقًا يستوجب الحصول على رعاية طبية عاجلة، لما قد يشير إليه من مضاعفات عصبية خطيرة.

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طبيب جراح, مريض, روسيا, أعصاب