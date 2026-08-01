https://sarabic.ae/20260801/هل-المقترح-الأمريكي-بحصار-إيران-بريا-يعكس-فشل-الخيار-العسكري-1115681790.html
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
سبوتنيك عربي
تتسارع وتيرة التصعيد في الشرق الأوسط مع تصاعد الحديث داخل الدوائر الأمريكية والإسرائيلية عن خيارات جديدة للضغط على إيران، تتجاوز الضربات الجوية إلى مقترحات... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T13:10+0000
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هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
سبوتنيك عربي
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
وبينما ترى واشنطن أن الضغوط العسكرية والاقتصادية قد تدفع إيران إلى تقديم تنازلات والعودة إلى طاولة المفاوضات، تحذر أطراف عديدة من أن هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام حرب إقليمية أوسع، وتدفع دول الجوار إلى قلب المواجهة.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا السيناريو يصعب تنفيذه عمليا في ظل الموقع الجغرافي لإيران وتشابك علاقاتها مع دول الجوار، فيما رأى أن المسار الدبلوماسي يبقى الخيار الوحيد القادر على احتواء الأزمة ومنع توسعها".واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن لم تنجح حتى الآن في تحويل الضغوط العسكرية إلى نتائج استراتيجية تدفع طهران إلى القبول بشروطها".
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صبري سراج
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
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ملفات ساخنة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ملفات ساخنة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
تتسارع وتيرة التصعيد في الشرق الأوسط مع تصاعد الحديث داخل الدوائر الأمريكية والإسرائيلية عن خيارات جديدة للضغط على إيران، تتجاوز الضربات الجوية إلى مقترحات بفرض حصار بري يهدف إلى تضييق الخناق على طهران وعزلها إقليميا.
وبينما ترى واشنطن أن الضغوط العسكرية والاقتصادية قد تدفع إيران إلى تقديم تنازلات والعودة إلى طاولة المفاوضات، تحذر أطراف عديدة من أن هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام حرب إقليمية أوسع، وتدفع دول الجوار إلى قلب المواجهة.
في هذا السياق، اعتبر الباحث في الشأن الإيراني، قاسم قصير، أن "الحديث المتداول داخل الدوائر الأمريكية والإسرائيلية بشأن فرض حصار بري على إيران، يأتي في إطار سلسلة الضغوط التي تمارسها واشنطن وتل أبيب منذ اندلاع المواجهة الأخيرة".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا السيناريو يصعب تنفيذه عمليا في ظل الموقع الجغرافي لإيران وتشابك علاقاتها مع دول الجوار، فيما رأى أن المسار الدبلوماسي يبقى الخيار الوحيد القادر على احتواء الأزمة ومنع توسعها".
في سياق متصل، أكد الباحث في الشؤون الإقليمية، د. عدنان نعيم، أن "الحديث المتصاعد داخل الأوساط الأمريكية والإسرائيلية عن فرض حصار بري على إيران يعكس حالة من المراجعة داخل الإدارة الأمريكية، بعد تعثر الخيارات العسكرية في تحقيق أهدافها السياسية".
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن لم تنجح حتى الآن في تحويل الضغوط العسكرية إلى نتائج استراتيجية تدفع طهران إلى القبول بشروطها".