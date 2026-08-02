https://sarabic.ae/20260802/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-ثلاث-طائرات-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-35-في-الأردن-1115693532.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 في الأردن
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 في الأردن
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن تدمير ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 في الأردن. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T00:08+0000
2026-08-02T00:08+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء، فإن الحرس الثوري الإيراني أكد أن قواته الجوية الفضائية ضربت حظيرة صيانة طائرات "إف-35" ومنطقة توقفها في قاعدة الأزرق الجوية بعدة صواريخ باليستية صباح يوم 1 آب/أغسطس.وجاء في التقرير: " أسفر الهجوم عن تدمير ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "إف-35 " وألحق أضراراً بثلاث طائرات أخرى".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 تموز/يوليو المنصرم، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 حزيران/يونيو لم يعد قائمًا.ومنذ تاريخ 8 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأميركي عدة هجمات على إيران، حيث زعمت القيادة المركزية الأميركية أن هذه الهجمات جاءت ردًا على استهداف طهران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.وردّ الجيش الإيراني باستهداف قواعد أميركية في عدة دول بالشرق الأوسط. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260731/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-ناقلتي-نفط-حاولتا-عبور-هرمز-بدعم-أمريكي---عاجل-1115649128.html
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الحرس الثوري الإيراني, العالم, إيران, أخبار الأردن
الحرس الثوري الإيراني, العالم, إيران, أخبار الأردن
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 في الأردن
00:08 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 02:08 GMT 02.08.2026)
أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن تدمير ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 في الأردن.
ووفقا لوكالة الأنباء، فإن الحرس الثوري الإيراني أكد أن قواته الجوية الفضائية ضربت حظيرة صيانة طائرات "إف-35" ومنطقة توقفها في قاعدة الأزرق الجوية بعدة صواريخ باليستية صباح يوم 1 آب/أغسطس.
وجاء في التقرير: " أسفر الهجوم عن تدمير ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "إف-35 "
وألحق أضراراً بثلاث طائرات أخرى".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 تموز/يوليو المنصرم، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 حزيران/يونيو لم يعد قائمًا.
ومنذ تاريخ 8 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأميركي عدة هجمات على إيران، حيث زعمت القيادة المركزية الأميركية أن هذه الهجمات جاءت ردًا على استهداف طهران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
وردّ الجيش الإيراني باستهداف قواعد أميركية في عدة دول بالشرق الأوسط. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.