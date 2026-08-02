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اليمن.. 14 قتيلا وجريحا في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوب غربي البلاد

اليمن.. 14 قتيلا وجريحا في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوب غربي البلاد

سبوتنيك عربي

سقط 14 شخصاً بين قتيل وجريح في اليمن، مساء السبت، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله" في محافظة... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T01:10+0000

2026-08-02T01:10+0000

2026-08-02T02:10+0000

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وأفاد مصدر عسكري يمني لسبوتنيك، بأن مواجهات اندلعت بين اللواء 43 التابع للفرقة الرابعة بقوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة، ومقاتلين من "أنصار الله" نفذوا محاولة تقدم صوب مواقع عسكرية على خطوط التماس بين الطرفين في محور البَرْح غربي تعز.وأشار إلى اندلاع مواجهات مماثلة بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في جبل هان غربي مدينة تعز، امتدت إلى جبهتي مدارات والمطار القديم غربي المدينة.وذكر المصدر أن التصعيد الميداني يأتي بعد ساعات من مقتل جندي من الجيش اليمني، واثنين من قوات "أنصار الله" إثر مواجهات في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي تعز.وتأتي المواجهات في محافظة تعز، بعد هدوء نسبي في جبهات المحافظة الساحلية، إذ قُتل ضابط في الجيش اليمني وأصيب 4 جنود، فيما سقط قتيلان من "أنصار الله" و6 جرحى، في مواجهات بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز، أواخر حزيران/يونيو الماضي، حسب مصدر عسكري يمني لريا نوفوستي.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

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