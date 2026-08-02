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الداخلية الروسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في انفجار قرب مقهى بموسكو
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اليمن.. 14 قتيلا وجريحا في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوب غربي البلاد
اليمن.. 14 قتيلا وجريحا في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوب غربي البلاد
سبوتنيك عربي
سقط 14 شخصاً بين قتيل وجريح في اليمن، مساء السبت، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله" في محافظة... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T01:10+0000
2026-08-02T02:10+0000
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وأفاد مصدر عسكري يمني لسبوتنيك، بأن مواجهات اندلعت بين اللواء 43 التابع للفرقة الرابعة بقوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة، ومقاتلين من "أنصار الله" نفذوا محاولة تقدم صوب مواقع عسكرية على خطوط التماس بين الطرفين في محور البَرْح غربي تعز.وأشار إلى اندلاع مواجهات مماثلة بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في جبل هان غربي مدينة تعز، امتدت إلى جبهتي مدارات والمطار القديم غربي المدينة.وذكر المصدر أن التصعيد الميداني يأتي بعد ساعات من مقتل جندي من الجيش اليمني، واثنين من قوات "أنصار الله" إثر مواجهات في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي تعز.وتأتي المواجهات في محافظة تعز، بعد هدوء نسبي في جبهات المحافظة الساحلية، إذ قُتل ضابط في الجيش اليمني وأصيب 4 جنود، فيما سقط قتيلان من "أنصار الله" و6 جرحى، في مواجهات بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز، أواخر حزيران/يونيو الماضي، حسب مصدر عسكري يمني لريا نوفوستي.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي

اليمن.. 14 قتيلا وجريحا في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوب غربي البلاد

01:10 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 02:10 GMT 02.08.2026)
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRY
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سقط 14 شخصاً بين قتيل وجريح في اليمن، مساء السبت، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله" في محافظة تعز الاستراتيجية الساحلية (جنوب غربي اليمن).
وأفاد مصدر عسكري يمني لسبوتنيك، بأن مواجهات اندلعت بين اللواء 43 التابع للفرقة الرابعة بقوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة، ومقاتلين من "أنصار الله" نفذوا محاولة تقدم صوب مواقع عسكرية على خطوط التماس بين الطرفين في محور البَرْح غربي تعز.
وأضاف أن قوات اللواء 43 تمكنت من إحباط محاولة تقدم "أنصار الله" المسنودة بغطاء ناري مكثف، إثر مواجهات بمختلف الأسلحة تخللها قصف مدفعي متبادل، أسفرت عن سقوط 4 قتلى من الطرفين وأكثر من 10 جرحى.
وأشار إلى اندلاع مواجهات مماثلة بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في جبل هان غربي مدينة تعز، امتدت إلى جبهتي مدارات والمطار القديم غربي المدينة.
وذكر المصدر أن التصعيد الميداني يأتي بعد ساعات من مقتل جندي من الجيش اليمني، واثنين من قوات "أنصار الله" إثر مواجهات في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي تعز.
وتأتي المواجهات في محافظة تعز، بعد هدوء نسبي في جبهات المحافظة الساحلية، إذ قُتل ضابط في الجيش اليمني وأصيب 4 جنود، فيما سقط قتيلان من "أنصار الله" و6 جرحى، في مواجهات بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز، أواخر حزيران/يونيو الماضي، حسب مصدر عسكري يمني لريا نوفوستي.
اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": الأوضاع الحالية قد تدفع إلى التهدئة بين الانتقالي والشرعية اليمنية
30 يوليو, 17:42 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
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