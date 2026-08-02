https://sarabic.ae/20260802/انطلاق-النسخة-السابعة-من-مؤتمر-المصريين-بالخارج-بالقاهرة-تحت-شعار-مهما-اتغربنا-مصر-تقربنا-1115697478.html
انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بالقاهرة تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"
انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بالقاهرة تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الأحد، أعمال النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في القاهرة، تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"، بتنظيم من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T09:15+0000
2026-08-02T09:15+0000
2026-08-02T10:25+0000
مصر
أخبار مصر الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/02/1115697187_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ca415c08c7e0500229a2a4f46acd0b53.jpg
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، أبرز قضايا المصريين بالخارج، والتحديات التي تواجه الجاليات المصرية وسبل حلها، إلى جانب استعراض جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج، والمبادرات الموجهة لهم، وملف التأمين، وسبل ربطهم بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر، كما تتضمن فعالياته عرض الفيلم الوثائقي "مصر تقربنا".وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رفض مصر للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مشددًا على موقف القاهرة الرافض لعمليات التهجير والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بحسب متابعة مراسل "سبوتنيك".وأضاف عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها لخفض التصعيد، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/02/1115697187_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_53a7e489cbfc59942d71648794ed50a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
مصر, أخبار مصر الآن, حصري
مصر, أخبار مصر الآن, حصري
انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بالقاهرة تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"
09:15 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 10:25 GMT 02.08.2026)
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
انطلقت، اليوم الأحد، أعمال النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في القاهرة، تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"، بتنظيم من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبمشاركة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، أبرز قضايا المصريين بالخارج، والتحديات التي تواجه الجاليات المصرية وسبل حلها، إلى جانب استعراض جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج، والمبادرات الموجهة لهم، وملف التأمين، وسبل ربطهم بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر، كما تتضمن فعالياته عرض الفيلم الوثائقي "مصر تقربنا".
وقال نائب رئيس الجالية المصرية في المجر، أحمد خليفة، إن "المؤتمر يمثل فرصة لطرح الموضوعات والملفات التي تهمّ الجالية المصرية بالخارج، ومناقشة المبادرات التي تقدمها الدولة"، مؤكدا أنه "يشكّل حلقة وصل للاستفادة من خبرات المصريين ونقل التكنولوجيا، إلى جانب العمل على تذليل العقبات التي تواجههم".
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رفض مصر للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مشددًا على موقف القاهرة الرافض لعمليات التهجير والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بحسب متابعة مراسل "سبوتنيك".
وأضاف عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها لخفض التصعيد، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.