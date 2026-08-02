https://sarabic.ae/20260802/مدبولي-الدولة-تدعم-المصريين-بالخارج-والحرب-على-إيران-ضغطت-على-الاقتصاد-العالمي--1115698469.html
مدبولي: الدولة تدعم المصريين بالخارج.. والحرب على إيران ضغطت على الاقتصاد العالمي
مدبولي: الدولة تدعم المصريين بالخارج.. والحرب على إيران ضغطت على الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال افتتاح مؤتمر "المصريين بالخارج 2026" تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"، الأحد، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T10:47+0000
2026-08-02T10:47+0000
2026-08-02T10:47+0000
مصر
أخبار مصر الآن
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/02/1115698178_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9dcf012e574eb4965be62b30da243a55.jpg
وقال في كلمة مسجلة له، إن التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران فرض ضغوطا على الاقتصاد العالمي، وأسهم في خفض التوقعات الدولية للنمو، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.وأوضح أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية انعكست بشكل مباشر على العديد من القطاعات، متسببة في اضطراب إمدادات الطاقة، وارتفاع أسعار الوقود، وزيادة معدلات التضخم عالميا، فضلا عن تأثيرها على السياحة وتكاليف النقل والتأمين والشحن. وأضاف أن هذه التطورات شكلت تحديات اقتصادية كبيرة للعديد من الدول، مؤكدا أن مصر نجحت في التعامل مع تلك التداعيات والحد من آثارها بأقل قدر ممكن من الأضرار. وانطلق، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، مؤتمر "المصريين بالخارج 2026" تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"، الذي يستمر يومين، ويشارك في الحدث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وعدد من الوزراء والمسؤولين. ويناقش المؤتمر، أبرز قضايا المصريين بالخارج، من بينها تحديات الجاليات المصرية وسبل حلها، ومبادرات الدولة لرعايتهم، وملف التأمين، إلى جانب تعزيز الاستفادة من خبراتهم وربطهم بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر.
https://sarabic.ae/20260802/انطلاق-النسخة-السابعة-من-مؤتمر-المصريين-بالخارج-بالقاهرة-تحت-شعار-مهما-اتغربنا-مصر-تقربنا-1115697478.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/02/1115698178_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cddfe2959bc65c7452f6b3f4f3463c13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
مصر, أخبار مصر الآن, حصري, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, حصري, العالم العربي
مدبولي: الدولة تدعم المصريين بالخارج.. والحرب على إيران ضغطت على الاقتصاد العالمي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال افتتاح مؤتمر "المصريين بالخارج 2026" تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"، الأحد، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج، وتواصل العمل على تذليل العقبات التي تواجههم، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف دعمهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
وقال في كلمة مسجلة له، إن التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران فرض ضغوطا على الاقتصاد العالمي، وأسهم في خفض التوقعات الدولية للنمو، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية انعكست بشكل مباشر على العديد من القطاعات، متسببة في اضطراب إمدادات الطاقة، وارتفاع أسعار الوقود، وزيادة معدلات التضخم عالميا، فضلا عن تأثيرها على السياحة وتكاليف النقل والتأمين والشحن.
وأضاف أن هذه التطورات شكلت تحديات اقتصادية كبيرة للعديد من الدول، مؤكدا أن مصر نجحت في التعامل مع تلك التداعيات والحد من آثارها بأقل قدر ممكن من الأضرار.
وانطلق، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، مؤتمر "المصريين بالخارج 2026" تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"، الذي يستمر يومين، ويشارك في الحدث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
ويناقش المؤتمر، أبرز قضايا المصريين بالخارج، من بينها تحديات الجاليات المصرية وسبل حلها، ومبادرات الدولة لرعايتهم، وملف التأمين، إلى جانب تعزيز الاستفادة من خبراتهم وربطهم بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر.