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مشروع "سعف"... عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
مشروع "سعف"... عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
سبوتنيك عربي
استعرضت مديرة مؤسسة "سعف"، الدكتورة نهاية عبد الرحمن، مسيرة المشروع الذي انطلق قبل عشرين عاما من مجرد مبادرة بسيطة في جنوب الأردن ليتحول إلى قصة نجاح إنسانية... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T14:54+0000
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وقالت عبد الرحمن في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، إن "قصة المشروع بدأت في عام 2006 كمبادرة تهدف إلى تحسين سبل العيش بالاعتماد على موارد البيئة المتاحة، ليحتفل المشروع اليوم بمرور عشرين عاما على تأسيسه".وأضافت أن "المبادرة ركزت في انطلاقتها وتطورها على مناطق زراعة النخيل في جنوب الأردن، متخذة من تمكين السيدات ودمجهن في العملية الإنتاجية محورا أساسيا لتحقيق استدامة معيشية لنحو ثلاثين أسرة مستفيدة".وشرحت الدكتورة نهاية أن "فلسفة المؤسسة تعتمد على الاستثمار الشامل لمخلفات شجرة النخيل وعدم إهدار أي جزء منها"، مشيرة إلى أن "هذا النهج ينعكس في تنوع المنتجات التي تبتكرها السيدات، والتي تشمل الحقائب، والأحذية، والمحافظ، وأغطية وسائد السفره، وسجادات الصلاة، بالإضافة إلى البخور وورق الصابون المستخلص من زيت النخيل، مما يجسد نموذجا حقيقيا للاقتصاد الدائري وتدوير المخلفات العضوية".وأوضحت أن "هيكل العمل في المشروع يقوم على التنظيم والتخصص الدقيق، إذ تنقسم السيدات إلى مجموعات مستقلة، تتخصص كل مجموعة في قطاع إنتاجي معين، مثل صناعة الحقائب، أو إعداد البخور، أو تصنيع الصابون". وأضافت أن "عملية التصنيع تتدرج بين الصناعة اليدوية الخالصة التي لا تتطلب أي أدوات، وبين عمليات أخرى تعتمد على آلات ومعدات بسيطة وميسرة مثل ماكينات الخياطة وأدوات صناعة الورق والصابون".وبيّنت مديرة مؤسسة "سعف"، أن المؤسسة تتحمل الدور الأكبر في حلقة الوصل الاقتصادية، حيث تقوم بشراء المنتجات الخام مباشرة من السيدات لضمان توفير دخل مادي ثابت لهن.وتتولى المؤسسة مهام الترويج والتسويق بالكامل، سواء عبر الإنترنت أو من خلال المشاركة في المعارض المختلفة، متجاوزة بذلك عائق ظروف السيدات التي لا تسمح لهن بالسفر أو التسويق بأنفسهن.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن

مشروع "سعف"... عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل

14:54 GMT 02.08.2026
© Sputnik . Basel Shartouhمشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
مشروع سعف...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© Sputnik . Basel Shartouh
تابعنا عبر
حصري
استعرضت مديرة مؤسسة "سعف"، الدكتورة نهاية عبد الرحمن، مسيرة المشروع الذي انطلق قبل عشرين عاما من مجرد مبادرة بسيطة في جنوب الأردن ليتحول إلى قصة نجاح إنسانية وتنموية مستدامة، حوَّلت مخلفات النخيل إلى منتجات اقتصادية مبتكرة، وأدمجت نحو ثلاثين أسرة في دورة إنتاجية متكاملة، جسّدت فيها المرأة الريفية نموذجا حقيقيا للاقتصاد الدائري والتمكين الذاتي.
وقالت عبد الرحمن في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، إن "قصة المشروع بدأت في عام 2006 كمبادرة تهدف إلى تحسين سبل العيش بالاعتماد على موارد البيئة المتاحة، ليحتفل المشروع اليوم بمرور عشرين عاما على تأسيسه".
© Sputnik . Basel Shartouhمشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
مشروع سعف...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
مشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
© Sputnik . Basel Shartouh
وأضافت أن "المبادرة ركزت في انطلاقتها وتطورها على مناطق زراعة النخيل في جنوب الأردن، متخذة من تمكين السيدات ودمجهن في العملية الإنتاجية محورا أساسيا لتحقيق استدامة معيشية لنحو ثلاثين أسرة مستفيدة".
© Sputnik . Basel Shartouhمشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
مشروع سعف...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
مشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
© Sputnik . Basel Shartouh
وشرحت الدكتورة نهاية أن "فلسفة المؤسسة تعتمد على الاستثمار الشامل لمخلفات شجرة النخيل وعدم إهدار أي جزء منها"، مشيرة إلى أن "هذا النهج ينعكس في تنوع المنتجات التي تبتكرها السيدات، والتي تشمل الحقائب، والأحذية، والمحافظ، وأغطية وسائد السفره، وسجادات الصلاة، بالإضافة إلى البخور وورق الصابون المستخلص من زيت النخيل، مما يجسد نموذجا حقيقيا للاقتصاد الدائري وتدوير المخلفات العضوية".
© Sputnik . Basel Shartouhمشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
مشروع سعف...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
مشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
© Sputnik . Basel Shartouh
وأوضحت أن "هيكل العمل في المشروع يقوم على التنظيم والتخصص الدقيق، إذ تنقسم السيدات إلى مجموعات مستقلة، تتخصص كل مجموعة في قطاع إنتاجي معين، مثل صناعة الحقائب، أو إعداد البخور، أو تصنيع الصابون".
© Sputnik . Basel Shartouhمشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
مشروع سعف...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
مشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
© Sputnik . Basel Shartouh
وأضافت أن "عملية التصنيع تتدرج بين الصناعة اليدوية الخالصة التي لا تتطلب أي أدوات، وبين عمليات أخرى تعتمد على آلات ومعدات بسيطة وميسرة مثل ماكينات الخياطة وأدوات صناعة الورق والصابون".
© Sputnik . Basel Shartouhمشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
مشروع سعف...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
مشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
© Sputnik . Basel Shartouh
وبيّنت مديرة مؤسسة "سعف"، أن المؤسسة تتحمل الدور الأكبر في حلقة الوصل الاقتصادية، حيث تقوم بشراء المنتجات الخام مباشرة من السيدات لضمان توفير دخل مادي ثابت لهن.
© Sputnik . Basel Shartouhمشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
مشروع سعف...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
مشروع "سعف"...عقدان من التمكين الاقتصادي لنساء جنوب الأردن عبر تدوير النخيل
© Sputnik . Basel Shartouh
وتتولى المؤسسة مهام الترويج والتسويق بالكامل، سواء عبر الإنترنت أو من خلال المشاركة في المعارض المختلفة، متجاوزة بذلك عائق ظروف السيدات التي لا تسمح لهن بالسفر أو التسويق بأنفسهن.
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