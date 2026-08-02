https://sarabic.ae/20260802/مقتل-5-أشخاص-وفقدان-العشرات-إثر-حريق-في-عبارة-قبالة-سواحل-إندونيسيا--1115714127.html

مقتل 5 أشخاص وفقدان العشرات إثر حريق في عبارة قبالة سواحل إندونيسيا

مقتل 5 أشخاص وفقدان العشرات إثر حريق في عبارة قبالة سواحل إندونيسيا

سبوتنيك عربي

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين، إثر اندلاع حريق على متن عبارة، اليوم الأحد كانت تقل 271 شخصاً قبالة سواحل جزيرة جاوة... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T19:38+0000

2026-08-02T19:38+0000

2026-08-02T19:38+0000

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ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الحريق اندلع على متن العبارة أثناء إبحارها من مدينة سورابايا، في مقاطعة جاوة الشرقية، إلى مدينة ماكاسار في مقاطعة سولاويسي الجنوبية.وأشارت إلى أن الشركة المشغلة للعبارة أبلغت مركز البحث والإنقاذ في سورابايا، بالحادث بعد نحو ساعة من اندلاع الحريق، لتبدأ على الفور عمليات إنقاذ واسعة شاركت فيها فرق البحث والإنقاذ، إلى جانب عدد من السفن التجارية التي كانت تبحر بالقرب من موقع الحادث، في محاولة لإجلاء الركاب والسيطرة على تداعيات الحريق.وأكدت السلطات أن سبب الحريق لم يتضح بعد، مشيرة إلى فتح تحقيق للوقوف على ملابساته. وأضافت أن قبطان العبارة أبلغ الشركة المشغلة باندلاع الحريق بالقرب من الطرف الشمالي لجزيرة مادورا، قبل أن ينقطع الاتصال معه.وفي وقت لاحق، حددت السلطات موقع العبارة على بعد نحو 19 ميلاً بحرياً شمال جزيرة بوروان سابودي، بعد تلقي معلومات من سفينة شحن، كانت قريبة من الموقع، لكنها لم تتمكن من الاقتراب بسبب حمولتها من مواد قابلة للاشتعال.وأظهرت مقاطع متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظات الذعر بين الركاب، الذين تجمعوا على سطح السفينة مرتدين سترات النجاة، بينما قفز بعضهم إلى البحر هرباً من ألسنة اللهب التي اجتاحت أجزاء واسعة من العبارة.

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