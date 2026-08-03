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أزمة في أروقة تل أبيب... كاتس يشن هجوما على قادة الجيش
أزمة في أروقة تل أبيب... كاتس يشن هجوما على قادة الجيش
سبوتنيك عربي
شهدت الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، أزمة غير مسبوقة حين وجّه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، انتقادات لاذعة وغير معتادة لكلٍ من رئيس الأركان، إيال زامير،... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء هذا التصعيد على خلفية استئناف تقدمت به النيابة العسكرية وقائد المنطقة الوسطى للإفراج عن ناشط يميني متطرف، وهو ما اعتبره كاتس خرقًا صريحًا لموقفه الرسمي.وأكد الوزير أنه أبلغ رئيس الأركان بضرورة الالتزام بسياساته، واصفًا ما حدث بـ"الخطأ الجسيم".ولم يتأخر الرد العسكري، حيث أصدر الجيش بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن دعمه الكامل للواء بالوت، مؤكدًا ثقة رئيس الأركان المطلقة به واستمراره في منصبه.وعبّر مسؤولون عسكريون عن استيائهم البالغ، معتبرين أن تصريحات الوزير تشكل سابقة خطيرة وتدخلاً سياسيًا سافرًا في شؤون المؤسسة العسكرية المستقلة.في المقابل، دافع مكتب وزير الدفاع عن القرار، مؤكدًا أن تعيين دادو بار جاء بناءً على توصية سابقة من رئيس الأركان نفسه، وهو إجراء يندرج ضمن سياسة ترقية القادة الميدانيين المتميزين، وتم بالتنسيق مع رئيس الوزراء.سموتريتش يفتح ملف غزة مجددا: الحسم العسكري هو الحل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أزمة في أروقة تل أبيب... كاتس يشن هجوما على قادة الجيش
شهدت الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، أزمة غير مسبوقة حين وجّه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، انتقادات لاذعة وغير معتادة لكلٍ من رئيس الأركان، إيال زامير، وقائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بالوت، متهمًا إياهما بتجاوز سياساته وتحدي توجيهاته.
وجاء هذا التصعيد على خلفية استئناف تقدمت به النيابة العسكرية وقائد المنطقة الوسطى للإفراج عن ناشط يميني متطرف، وهو ما اعتبره كاتس خرقًا صريحًا لموقفه الرسمي.
وأكد الوزير أنه أبلغ رئيس الأركان بضرورة الالتزام بسياساته، واصفًا ما حدث بـ"الخطأ الجسيم".
وفي تطور لافت، كشف كاتس خلال مقابلة تلفزيونية عن نيته تعيين اللواء دادو بار خلفًا للواء بالوت على رأس القيادة المركزية، مشددًا على رغبته في تولي قيادة "تحقق نصرًا حاسمًا، وتُحكم قبضتها على الأعداء، وتوفر الحماية للمستوطنين".
ولم يتأخر الرد العسكري، حيث أصدر الجيش بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن دعمه الكامل للواء بالوت، مؤكدًا ثقة رئيس الأركان المطلقة به واستمراره في منصبه.
ونقل متحدث عسكري عن رفض زامير القاطع لفكرة إقالة قادة كبار في هذه المرحلة الحرجة، مشيرًا إلى أن أي تغييرات مستقبلية ستتم عبر القنوات المؤسسية المتعارف عليها.
وعبّر مسؤولون عسكريون عن استيائهم البالغ، معتبرين أن تصريحات الوزير تشكل سابقة خطيرة وتدخلاً سياسيًا سافرًا في شؤون المؤسسة العسكرية المستقلة.
في المقابل، دافع مكتب وزير الدفاع عن القرار، مؤكدًا أن تعيين دادو بار جاء بناءً على توصية سابقة من رئيس الأركان نفسه، وهو إجراء يندرج ضمن سياسة ترقية القادة الميدانيين المتميزين، وتم بالتنسيق مع رئيس الوزراء.