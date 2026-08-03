https://sarabic.ae/20260803/أزمة-في-أروقة-تل-أبيب-كاتس-يشن-هجوما-على-قادة-الجيش-1115718135.html

أزمة في أروقة تل أبيب... كاتس يشن هجوما على قادة الجيش

أزمة في أروقة تل أبيب... كاتس يشن هجوما على قادة الجيش

سبوتنيك عربي

شهدت الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، أزمة غير مسبوقة حين وجّه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، انتقادات لاذعة وغير معتادة لكلٍ من رئيس الأركان، إيال زامير،... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T06:50+0000

2026-08-03T06:50+0000

2026-08-03T06:50+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وجاء هذا التصعيد على خلفية استئناف تقدمت به النيابة العسكرية وقائد المنطقة الوسطى للإفراج عن ناشط يميني متطرف، وهو ما اعتبره كاتس خرقًا صريحًا لموقفه الرسمي.وأكد الوزير أنه أبلغ رئيس الأركان بضرورة الالتزام بسياساته، واصفًا ما حدث بـ"الخطأ الجسيم".ولم يتأخر الرد العسكري، حيث أصدر الجيش بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن دعمه الكامل للواء بالوت، مؤكدًا ثقة رئيس الأركان المطلقة به واستمراره في منصبه.وعبّر مسؤولون عسكريون عن استيائهم البالغ، معتبرين أن تصريحات الوزير تشكل سابقة خطيرة وتدخلاً سياسيًا سافرًا في شؤون المؤسسة العسكرية المستقلة.في المقابل، دافع مكتب وزير الدفاع عن القرار، مؤكدًا أن تعيين دادو بار جاء بناءً على توصية سابقة من رئيس الأركان نفسه، وهو إجراء يندرج ضمن سياسة ترقية القادة الميدانيين المتميزين، وتم بالتنسيق مع رئيس الوزراء.سموتريتش يفتح ملف غزة مجددا: الحسم العسكري هو الحل

https://sarabic.ae/20260731/كاتس-إذا-طلب-ترامب-منا-فسننضم-إلى-الهجوم-على-إيران-1115650461.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم