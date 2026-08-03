https://sarabic.ae/20260803/أعضاء-الجاليات-المصرية-بالخارج-يتحدثون-لـسبوتنيك-حول-مؤتمر-المصريين-بالخارج-وأهم-مطالبهم--1115732470.html

أعضاء الجاليات المصرية بالخارج يتحدثون لـ"سبوتنيك" حول "مؤتمر المصريين بالخارج" وأهم مطالبهم

أعضاء الجاليات المصرية بالخارج يتحدثون لـ"سبوتنيك" حول "مؤتمر المصريين بالخارج" وأهم مطالبهم

سبوتنيك عربي

قال عدد من أعضاء الجاليات المصرية في الخارج ، إن مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد بالقاهرة يومي 2 و 3 أغسطس/آب ساهم في اختصار الوقت والمسافة في عرض مشكلات... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T14:58+0000

2026-08-03T14:58+0000

2026-08-03T15:03+0000

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وشددوا على أن الكثير من أبناء الجاليات في الخارج لديهم القدرة على نقل خبراتهم لمصر، مع ضرورة تذليل العقبات ووجود حلقة وصل وتواصل مستمر للنقاش حول هذه الرؤى.وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لمناقشة كافة قضايا المصريين بالخارج، والمشكلات التي تواجه الجاليات المصرية بالخارج وسبل حلها وتطويرها، وسياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج، والمبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، وملف التأمين على المصريين بالخارج، وكيفية ربط المصريين بالخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر.ويُعقد المؤتمر برعاية ومشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، وتتضمن فعاليات المؤتمر عرض الفيلم الوثائقي "مصر تقربنا".وانطلقت، أمس الأحد، أعمال النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في القاهرة، تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"، بتنظيم من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبمشاركة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.وناقش المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، أبرز قضايا المصريين بالخارج، والتحديات التي تواجه الجاليات المصرية وسبل حلها، إلى جانب استعراض جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج، والمبادرات الموجهة لهم، وملف التأمين، وسبل ربطهم بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر، كما تتضمن فعالياته عرض الفيلم الوثائقي "مصر تقربنا".

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2026

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محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

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محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

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