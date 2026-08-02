https://sarabic.ae/20260802/أعضاء-الجاليات-المصرية-بالخارج-لـسبوتنيك-نقف-إلى-جانب-مصر-في-مواجهة-التحديات-الراهنة-1115708450.html

أعضاء الجاليات المصرية بالخارج لـ"سبوتنيك": نقف إلى جانب مصر في مواجهة التحديات الراهنة

أعضاء الجاليات المصرية بالخارج لـ"سبوتنيك": نقف إلى جانب مصر في مواجهة التحديات الراهنة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، تقدير واهتمام رئيس الجمهورية الرئيس السيسي بالمصريين بالخارج، ودعم الدولة المصرية لكافة... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T14:59+0000

2026-08-02T14:59+0000

2026-08-02T14:59+0000

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وأضاف عبد العاطي، خلال أعمال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا" ويستمر لمدة يومين، وذلك بمشاركة أبناء الجاليات المصرية ورموزها حول العالم، قائلا: "هناك متابعة حثيثة مع دولة رئيس الوزراء على مدار الساعة لاطلاعه على أوضاع المصريين في الخارج"، مشيرا إلى موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية وأنه لا أمن أو استقرار للمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.وأشار إلى أن المشاركة المتميزة لأبناء الجاليات من أبناء المصريين فى الخارج فى نسخته السابعة يعكس أهميته كمنصة وطنية تجمع المصريين فى الخارج للنقاش والحوار فى سبيل تحقيق كل ما يخدم أبناء الوطن بالخارج، وحرص الدولة المصرية على التواصل الدائم مع أعضاء الجاليات المصرية، بما يضمن تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم، والاستفادة من خبرات أبناء مصر في الخارج أيضا.وحول النسخة السابعة والمحاور التي تناولتها، قالت سحر العوضي، عضو الجالية المصرية في فرنسا، إن النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، تمثل أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتحديات، إذ يعد حلقة وصل بين الجاليات المقيمة في الخارج والحكومة المصرية بكافة قطاعاتها.وأضافت الإعلامية المصرية المقيمة في الخارج، في حديثها مع "سبوتنيك"، أن النقاش الذي يدور بين أعضاء الجاليات يسهم في وضع استراتجيات خاصة لمعالجة بعض المشكلات التي تواجه الجاليات في الخارج، وأن هذا النقاش وطرح العقبات على المسؤولين في مصر دفع نحو وضع تنفيذ خطوات فعالة على مدار السنوات الماضية كان لها أثر واضح في تسهيل الإجراءات والأوراق التي يحتاجها أبناء الجاليات في الخارج، وكذلك المبادرات الهامة التي عملت على ربط المصريين وابنائهم بالوطن الأم.وترى العوضي، أن المبادرات التي طرحتها الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل المصريين بالخارج كان لها أثر كبير في تعزيز الانتماء، في فتح أبواب الاستثمار أمام ابناء مصر، وكذلك في الاستفادة من الخبرات المصرية الهامة في كافة القطاعات، إذ يحرص العلماء وأصحاب الخبرات في قطاعات ومجالات على العودة أو نقل خبراتهم للداخل المصري.وشددت على مساندة المصريين في الخارج إلى جانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها والتي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، معربة عن أملها في تعزيز التواصل الدائم بين الوزارات المعنية وأعضاء الجاليات في الخارج.وترى في حديثها مع "سبوتنيك"، أن العديد من الملفات والقضايا جرى طرحها على أعاء الحكومة خلال جلسات اليوم الأول، وتتعلق بالإجراءات والأوراق وتسهيل مهام أبناء المصريين في الخارج أثناء عودتهم لمصر، من أجل نقل خبراتهم للداخل المصري.وأشارت إلى أن حضور عدد من وزراء الحكومة من قطاعات مختلفة يمثل أهمية بالغة، إذ يعد أعضاء الجاليات سفراء لمصر بالخارج ويمكنهم الإسهام في جلب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والخبرات والعلم للداخل.وأشارت إلى أن المؤتمر في نسخته السابعة، حظي باهتمام كبير من الحكومة المصرية للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والنقاش أيضا حول المبادرت التي تطرحها الدولة المصرية وما إن كانت بحاجة إلى تعديل أو تحسين.فيما قال محمد عابدين عضو الجالية المصرية في الرياض، إن الوزراء في المؤتمر يستمعون لمبادرات وأفكار من المصريين في الخارج، وأن بعض المشكلات جرى حلها فيما بقيت بعضها دون حل عملي، منهان ما يتعلق بأزمة ضريبة الهواتف المحمولة.ويناقش المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، أبرز قضايا المصريين بالخارج، والتحديات التي تواجه الجاليات المصرية وسبل حلها، إلى جانب استعراض جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج، والمبادرات الموجهة لهم، وملف التأمين، وسبل ربطهم بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر، كما تتضمن فعالياته عرض الفيلم الوثائقي "مصر تقربنا".

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