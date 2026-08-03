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إثيوبيا... مقتل 14 شخصا إثر زلزال تسبب في انهيار أرضي
إثيوبيا... مقتل 14 شخصا إثر زلزال تسبب في انهيار أرضي
سبوتنيك عربي
لقي ما لا يقل عن 14 مصليا مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون، اليوم الاثنين، إثر انهيار أرضي وقع في دير "تسادقاني دبري ميتماك" في منطقة شمال شوا التابعة لإقليم أمهرة... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T16:37+0000
2026-08-03T16:45+0000
هزة أرضبة
العالم
إنهيارات أرضية
أخبار إثيوبيا
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وأعلنت إدارة منطقة شمال شوا أن الانهيار الأرضي نجم عن ما وصفته السلطات بأنها هزة أرضية مفاجئة، مشيرة إلى أن خمسة من المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة، بينما أصيب اثنان بجروح طفيفة، وفقًا لماوسائل إعلام أثيوبية.وفي بيان رسمي، أعربت الإدارة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما أشادت بجهود مسؤولي منطقة شمال شوا، وإدارة المقاطعة برئاسة يماني برهان تسفا، وقوات الأمن، والعاملين في القطاع الصحي، والسكان المحليين، لدورهم في تنسيق وتنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة.وتعد الانهيارات الأرضية من الكوارث الطبيعية المتكررة في إثيوبيا، لا سيما خلال موسم الأمطار الغزيرة، حيث تؤدي التربة المشبعة بالمياه والتضاريس الجبلية الوعرة إلى زيادة مخاطر انهيار المنحدرات، ما يتسبب في سقوط ضحايا وخسائر مادية في عدد من المناطق، وسط دعوات متكررة لتعزيز إجراءات الوقاية والإنذار المبكر للحد من آثار هذه الكوارث.
https://sarabic.ae/20260730/إثيوبيا-الحوار-حول-سد-النهضة-أفضل-لمصر-من-الاتهامات-بلا-أدلة-1115626261.html
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هزة أرضبة, العالم, إنهيارات أرضية, أخبار إثيوبيا
هزة أرضبة, العالم, إنهيارات أرضية, أخبار إثيوبيا

إثيوبيا... مقتل 14 شخصا إثر زلزال تسبب في انهيار أرضي

16:37 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 16:45 GMT 03.08.2026)
© Photo / Unsplash/ Kaleabأديس أبابا، إثيوبيا
أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Photo / Unsplash/ Kaleab
تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 14 مصليا مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون، اليوم الاثنين، إثر انهيار أرضي وقع في دير "تسادقاني دبري ميتماك" في منطقة شمال شوا التابعة لإقليم أمهرة في إثيوبيا.
وأعلنت إدارة منطقة شمال شوا أن الانهيار الأرضي نجم عن ما وصفته السلطات بأنها هزة أرضية مفاجئة، مشيرة إلى أن خمسة من المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة، بينما أصيب اثنان بجروح طفيفة، وفقًا لماوسائل إعلام أثيوبية.
وأضافت الإدارة أن "فرق الإنقاذ تمكنت من نقل الضحايا من موقع الحادث، فيما تواصل عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية للمصابين".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
إثيوبيا: الحوار حول سد النهضة أفضل لمصر من الاتهامات بلا أدلة
30 يوليو, 12:49 GMT
وفي بيان رسمي، أعربت الإدارة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما أشادت بجهود مسؤولي منطقة شمال شوا، وإدارة المقاطعة برئاسة يماني برهان تسفا، وقوات الأمن، والعاملين في القطاع الصحي، والسكان المحليين، لدورهم في تنسيق وتنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة.
وتعد الانهيارات الأرضية من الكوارث الطبيعية المتكررة في إثيوبيا، لا سيما خلال موسم الأمطار الغزيرة، حيث تؤدي التربة المشبعة بالمياه والتضاريس الجبلية الوعرة إلى زيادة مخاطر انهيار المنحدرات، ما يتسبب في سقوط ضحايا وخسائر مادية في عدد من المناطق، وسط دعوات متكررة لتعزيز إجراءات الوقاية والإنذار المبكر للحد من آثار هذه الكوارث.
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