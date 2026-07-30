إثيوبيا: الحوار حول سد النهضة أفضل لمصر من الاتهامات بلا أدلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص ... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
بريطانيا تغرق في الديون... ما هي الصعوبات؟ وهل من حلول؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
16:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
حقوقي: إدخال الإمارات الذكاء الاصطناعي بالقضاء سيوفر الوقت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
81 حزبًا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الأمارات تتصدّر الإزدهار عريباً... ما أهم المقومات التي ساهمت في هذا النجاح؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
الحدث من سبوتنيك
تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:34 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب نصح زيلينسكي لكن لم يفرض عليه إنهاء الصراع
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تجدد مواجهة إيران وإسرائيل.. بين الاختبار والقرار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260730/إثيوبيا-الحوار-حول-سد-النهضة-أفضل-لمصر-من-الاتهامات-بلا-أدلة-1115626261.html
إثيوبيا: الحوار حول سد النهضة أفضل لمصر من الاتهامات بلا أدلة
إثيوبيا: الحوار حول سد النهضة أفضل لمصر من الاتهامات بلا أدلة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير المياه والطاقة الإثيوبي المهندس هبتامو إتيفا، إن "مصلحة مصر تكمن في الانخراط في مفاوضات ضمن أطر مشتركة، بدلًا من توجيه اتهامات غير مستندة إلى حقائق"... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T12:49+0000
2026-07-30T12:49+0000
مصر
أخبار إثيوبيا
خلافات سد النهضة
أخبار سد النهضة الإثيوبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107926085_0:158:1518:1012_1920x0_80_0_0_755f01566779a7405a59fa9211ebd2c4.jpg
وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية، رد خلالها على الانتقادات المصرية للمشروع، أن سد النهضة "لا يمثّل إنجازًا لإثيوبيا فحسب، بل يجسّد وحدة وتعاون الشعوب الأفريقية"، ويعكس ما وصفه بـ"رمزية الانتصارات التاريخية للقارة، وفي مقدمتها انتصار عدوا". وأشار إلى أن "العديد من الشعوب الأفريقية رحّبت باكتمال بناء السد"، لافتًا إلى أن مصر قدّمت، منذ بدء تشييد المشروع وحتى اكتماله، اعتراضات وانتقادات متواصلة بشأنه. واعتبر إتيفا أن وصف مصر للسد بأنه يشكل تهديدا أمر غير مبرر، مؤكدا أن المشروع أتم إنجازه بتمويل وجهود إثيوبية ذاتية لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية. وأكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، أن سد النهضة لا يمثل مصدر قلق لدول حوض النيل، بل يوفر منافع مشتركة، مشيرا إلى أنه أسهم في الحد من مخاطر الفيضانات التي كانت تتعرض لها مصر والسودان، كما يدعم التكامل الكهربائي الإقليمي من خلال تصدير الكهرباء إلى السودان وجيبوتي وكينيا. ورفض إتيفا الاتهامات المصرية التي تربط انخفاض منسوب المياه في السدود المصرية باحتجاز إثيوبيا للمياه، واصفًا تلك الاتهامات بأنها غير مقبولة. ودعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي مصر إلى تبني نهج قائم على التعاون والحوار ضمن أطر مشتركة، مؤكدا أن إثيوبيا ماضية في سياسة التكامل الإقليمي والتنمية المشتركة، وأنها تتمسك بحقها السيادي في تنمية مواردها الطبيعية واستغلالها لتحقيق التنمية والازدهار.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
https://sarabic.ae/20260617/ترامب-أدرك-أن-سد-النهضة-يؤثر-على-مصر-1114428793.html
https://sarabic.ae/20251012/السيسي-يجب-أن-يواجه-المجتمع-الدولي-وأفريقيا-تهور-إثيوبيا-في-إدارة-سد-النهضة-1105894434.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107926085_166:0:1515:1012_1920x0_80_0_0_c54daa63f6491f6d9bfac63ead862187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار إثيوبيا, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم
مصر, أخبار إثيوبيا, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم

إثيوبيا: الحوار حول سد النهضة أفضل لمصر من الاتهامات بلا أدلة

12:49 GMT 30.07.2026
© AP Photo / Jackson Njehiaسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Jackson Njehia
تابعنا عبر
صرّح وزير المياه والطاقة الإثيوبي المهندس هبتامو إتيفا، إن "مصلحة مصر تكمن في الانخراط في مفاوضات ضمن أطر مشتركة، بدلًا من توجيه اتهامات غير مستندة إلى حقائق" بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية، رد خلالها على الانتقادات المصرية للمشروع، أن سد النهضة "لا يمثّل إنجازًا لإثيوبيا فحسب، بل يجسّد وحدة وتعاون الشعوب الأفريقية"، ويعكس ما وصفه بـ"رمزية الانتصارات التاريخية للقارة، وفي مقدمتها انتصار عدوا".
وأشار إلى أن "العديد من الشعوب الأفريقية رحّبت باكتمال بناء السد"، لافتًا إلى أن مصر قدّمت، منذ بدء تشييد المشروع وحتى اكتماله، اعتراضات وانتقادات متواصلة بشأنه.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محادثات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 3 نيسان/ أبريل 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
ترامب: أدرك أن "سد النهضة" يؤثر على مصر‏
17 يونيو, 11:13 GMT
واعتبر إتيفا أن وصف مصر للسد بأنه يشكل تهديدا أمر غير مبرر، مؤكدا أن المشروع أتم إنجازه بتمويل وجهود إثيوبية ذاتية لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
وأكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، أن سد النهضة لا يمثل مصدر قلق لدول حوض النيل، بل يوفر منافع مشتركة، مشيرا إلى أنه أسهم في الحد من مخاطر الفيضانات التي كانت تتعرض لها مصر والسودان، كما يدعم التكامل الكهربائي الإقليمي من خلال تصدير الكهرباء إلى السودان وجيبوتي وكينيا.
ورفض إتيفا الاتهامات المصرية التي تربط انخفاض منسوب المياه في السدود المصرية باحتجاز إثيوبيا للمياه، واصفًا تلك الاتهامات بأنها غير مقبولة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
السيسي: يجب أن يواجه المجتمع الدولي وأفريقيا تهور إثيوبيا في إدارة سد النهضة
12 أكتوبر 2025, 07:52 GMT
ودعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي مصر إلى تبني نهج قائم على التعاون والحوار ضمن أطر مشتركة، مؤكدا أن إثيوبيا ماضية في سياسة التكامل الإقليمي والتنمية المشتركة، وأنها تتمسك بحقها السيادي في تنمية مواردها الطبيعية واستغلالها لتحقيق التنمية والازدهار.
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала