https://sarabic.ae/20260730/إثيوبيا-الحوار-حول-سد-النهضة-أفضل-لمصر-من-الاتهامات-بلا-أدلة-1115626261.html

إثيوبيا: الحوار حول سد النهضة أفضل لمصر من الاتهامات بلا أدلة

إثيوبيا: الحوار حول سد النهضة أفضل لمصر من الاتهامات بلا أدلة

سبوتنيك عربي

صرّح وزير المياه والطاقة الإثيوبي المهندس هبتامو إتيفا، إن "مصلحة مصر تكمن في الانخراط في مفاوضات ضمن أطر مشتركة، بدلًا من توجيه اتهامات غير مستندة إلى حقائق"... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T12:49+0000

2026-07-30T12:49+0000

2026-07-30T12:49+0000

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وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية، رد خلالها على الانتقادات المصرية للمشروع، أن سد النهضة "لا يمثّل إنجازًا لإثيوبيا فحسب، بل يجسّد وحدة وتعاون الشعوب الأفريقية"، ويعكس ما وصفه بـ"رمزية الانتصارات التاريخية للقارة، وفي مقدمتها انتصار عدوا". وأشار إلى أن "العديد من الشعوب الأفريقية رحّبت باكتمال بناء السد"، لافتًا إلى أن مصر قدّمت، منذ بدء تشييد المشروع وحتى اكتماله، اعتراضات وانتقادات متواصلة بشأنه. واعتبر إتيفا أن وصف مصر للسد بأنه يشكل تهديدا أمر غير مبرر، مؤكدا أن المشروع أتم إنجازه بتمويل وجهود إثيوبية ذاتية لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية. وأكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، أن سد النهضة لا يمثل مصدر قلق لدول حوض النيل، بل يوفر منافع مشتركة، مشيرا إلى أنه أسهم في الحد من مخاطر الفيضانات التي كانت تتعرض لها مصر والسودان، كما يدعم التكامل الكهربائي الإقليمي من خلال تصدير الكهرباء إلى السودان وجيبوتي وكينيا. ورفض إتيفا الاتهامات المصرية التي تربط انخفاض منسوب المياه في السدود المصرية باحتجاز إثيوبيا للمياه، واصفًا تلك الاتهامات بأنها غير مقبولة. ودعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي مصر إلى تبني نهج قائم على التعاون والحوار ضمن أطر مشتركة، مؤكدا أن إثيوبيا ماضية في سياسة التكامل الإقليمي والتنمية المشتركة، وأنها تتمسك بحقها السيادي في تنمية مواردها الطبيعية واستغلالها لتحقيق التنمية والازدهار.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".

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