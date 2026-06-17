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قوات كييف تستهدف حافلة لفريق رياضي بيلاروسي للأطفال بمقاطعة بريانسك الروسية
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ترامب: أدرك أن "سد النهضة" يؤثر على مصر‏
ترامب: أدرك أن "سد النهضة" يؤثر على مصر‏
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مصر تحظى باحترام كبير من جانب الولايات المتحدة ودول العالم، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T11:13+0000
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وقال ترامب، خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع، إنه يدرك التأثيرات التي يسببها سد النهضة على مصر.واعتبر أن "إثيوبيا لم تتعامل مع القاهرة بصورة منصفة في هذا الملف"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد حل للأزمة.وفي الشأن الإيراني، شدد الرئيس الأمريكي على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مضيفًا أن تفاصيل الاتفاق الجاري مع طهران لا تزال غير معلنة بشكل كامل.كما أشار ترامب إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعًا ملحوظًا، واصفًا ذلك بأنه تطور إيجابي، لافتاً إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز مفتوحة جزئيًا حاليًا، ومتوقعاً إعادة فتحه بالكامل خلال يومين.وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تعتزم الاستثمار في إيران، مجدداً موقف واشنطن تجاه السياسات الاقتصادية المرتبطة بالعلاقات مع طهران.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
https://sarabic.ae/20260225/مصر-ترد-على-مزاعم-استعدادها-منح-إثيوبيا-منفذا-بحريا-لقاء-مرونة-بشأن-سد-النهضة-1110726615.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إيران, إيران, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إيران, إيران, العالم

ترامب: أدرك أن "سد النهضة" يؤثر على مصر‏

11:13 GMT 17.06.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محادثات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 3 نيسان/ أبريل 2017
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محادثات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 3 نيسان/ أبريل 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مصر تحظى باحترام كبير من جانب الولايات المتحدة ودول العالم، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وقال ترامب، خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع، إنه يدرك التأثيرات التي يسببها سد النهضة على مصر.
واعتبر أن "إثيوبيا لم تتعامل مع القاهرة بصورة منصفة في هذا الملف"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد حل للأزمة.
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وفي الشأن الإيراني، شدد الرئيس الأمريكي على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مضيفًا أن تفاصيل الاتفاق الجاري مع طهران لا تزال غير معلنة بشكل كامل.
كما أشار ترامب إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعًا ملحوظًا، واصفًا ذلك بأنه تطور إيجابي، لافتاً إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز مفتوحة جزئيًا حاليًا، ومتوقعاً إعادة فتحه بالكامل خلال يومين.
وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تعتزم الاستثمار في إيران، مجدداً موقف واشنطن تجاه السياسات الاقتصادية المرتبطة بالعلاقات مع طهران.
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ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
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