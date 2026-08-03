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https://sarabic.ae/20260803/إعلام-قراصنة-يسرقون-عملات-بيتكوين-بقيمة-86-مليون-دولار-من-محافظ-بيتكوين-كولدكارد-1115723576.html
إعلام: قراصنة يسرقون عملات بيتكوين بقيمة 86 مليون دولار من محافظ بيتكوين كولدكارد
إعلام: قراصنة يسرقون عملات بيتكوين بقيمة 86 مليون دولار من محافظ بيتكوين كولدكارد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن قراصنة اكتشفوا ثغرة أمنية في محافظ "كولدكارد"، التي تعتبر واحدة من أكثر الطرق أمانًا لتخزين العملات المشفرة، حيث... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T10:46+0000
2026-08-03T10:47+0000
العالم
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وأضافت: "اكتشف قراصنة ثغرة برمجية في إحدى محافظ البيتكوين "الباردة" التي تعتبر واحدة من أكثر الأماكن أمانًا لتخزين العملات المشفرة... بحلول يوم الاثنين، وتم سحب ما يقرب من 1367 رمزًا بقيمة حوالي 86 مليون دولار من أكثر من 4500 محفظة".وفي وقت سابق، أخطرت شركة "كوينكيت"، التي تنتج أجهزة "كولدكارد"، المستخدمين بأن بعض محافظهم معرضة للتهديد بسبب ثغرة أمنية في آلية إنشاء مجموعة العبارات والكلمات المستخدمة لاستعادة الوصول إلى المحفظة المشفرة.وأشار الإعلام إلى أن الخسائر تم تقديرها في نهاية شهر يوليو/جزيران بنحو 38 مليون دولار، لكن حجم الأضرار زاد بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما اكتشف خبراء فريق الهندسة في شركة بلوك، كان جوهر المشكلة هو مولد أرقام العبارات الذي نفذته شركة كوينكيت، وقام البرنامج الثابت للمولد بإنشاء بيانات يمكن التنبؤ بها بدلاً من البيانات العشوائية، بما في ذلك الأرقام التسلسلية للجهاز. وأشارت الوكالة إلى أن هذا سمح للمهاجمين بالوصول إلى الأموال.أكدت شركة "كوينكيت" أن المحافظ المحمية بالهوية، والتي تم إنشاؤها باستخدام إصدارات من البرامج الثابتة معرضة للخطر. أعلنت الشركة عن إصدار تحديثات مع إصلاح الثغرة الأمنية لجميع النماذج المتأثرة.
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إعلام: قراصنة يسرقون عملات بيتكوين بقيمة 86 مليون دولار من محافظ بيتكوين كولدكارد

10:46 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 10:47 GMT 03.08.2026)
© Fotolia / Apopsقرصان كمبيوتر
قرصان كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Fotolia / Apops
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن قراصنة اكتشفوا ثغرة أمنية في محافظ "كولدكارد"، التي تعتبر واحدة من أكثر الطرق أمانًا لتخزين العملات المشفرة، حيث سرقوا حوالي 86 مليون دولار من عملات "البيتكوين".
وأضافت: "اكتشف قراصنة ثغرة برمجية في إحدى محافظ البيتكوين "الباردة" التي تعتبر واحدة من أكثر الأماكن أمانًا لتخزين العملات المشفرة... بحلول يوم الاثنين، وتم سحب ما يقرب من 1367 رمزًا بقيمة حوالي 86 مليون دولار من أكثر من 4500 محفظة".

و"كولدكارد" هو علامة تجارية للأجهزة التي تسمح للمستخدمين بتخزين عملة "البيتكوين" الخاصة بهم في ما يسمى بالمحافظ الباردة، وتعتبر هذه المحافظ واحدة من أكثر الطرق أمانًا لتخزين العملات المشفرة، لأنها غير متصلة بالإنترنت.

وفي وقت سابق، أخطرت شركة "كوينكيت"، التي تنتج أجهزة "كولدكارد"، المستخدمين بأن بعض محافظهم معرضة للتهديد بسبب ثغرة أمنية في آلية إنشاء مجموعة العبارات والكلمات المستخدمة لاستعادة الوصول إلى المحفظة المشفرة.
وأشار الإعلام إلى أن الخسائر تم تقديرها في نهاية شهر يوليو/جزيران بنحو 38 مليون دولار، لكن حجم الأضرار زاد بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
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كما اكتشف خبراء فريق الهندسة في شركة بلوك، كان جوهر المشكلة هو مولد أرقام العبارات الذي نفذته شركة كوينكيت، وقام البرنامج الثابت للمولد بإنشاء بيانات يمكن التنبؤ بها بدلاً من البيانات العشوائية، بما في ذلك الأرقام التسلسلية للجهاز. وأشارت الوكالة إلى أن هذا سمح للمهاجمين بالوصول إلى الأموال.
أكدت شركة "كوينكيت" أن المحافظ المحمية بالهوية، والتي تم إنشاؤها باستخدام إصدارات من البرامج الثابتة معرضة للخطر. أعلنت الشركة عن إصدار تحديثات مع إصلاح الثغرة الأمنية لجميع النماذج المتأثرة.
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