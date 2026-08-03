https://sarabic.ae/20260803/ارتفاع-عدد-الإصابات-بفيروس-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-3748--1115729225.html
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 3748
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 3748
سبوتنيك عربي
أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في الجمهورية ارتفع إلى 3748، وعدد الوفيات وصل إلى... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T13:35+0000
2026-08-03T13:35+0000
2026-08-03T13:35+0000
العالم
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وأضاف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 74 حالة جديدة، و36 حالة وفاة، وتعافى 42 شخصًا".وأعلنت المنظمة أن "الزيادة المستمرة في الحالات، واتساع جغرافية التوزيع، ومعدل الوفيات المرتفع باستمرار، تشير إلى أن حالة الطوارئ الصحية العامة هذه تتطور بسرعة". ويختلف تفشي فيروس "إيبولا" الذي أُعلن عنه في 15 مايو/أيار الماضي عن معظم حالات تفشي المرض السابقة، لأنه لا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة لسلالة الفيروس الجديدة "بونديبوجيو".
https://sarabic.ae/20260727/لقاح-روسي-جديد-قادر-على-بناء-درع-قوي-ضد-إيبولا-المتحور-1115527701.html
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العالم
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 3748
أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في الجمهورية ارتفع إلى 3748، وعدد الوفيات وصل إلى 1657 شخصا.
وأضاف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 74 حالة جديدة، و36 حالة وفاة، وتعافى 42 شخصًا".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت، في وقت سابق، عن قلقها إزاء استمرار انتشار فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأعلنت المنظمة أن "الزيادة المستمرة في الحالات، واتساع جغرافية التوزيع، ومعدل الوفيات المرتفع باستمرار، تشير إلى أن حالة الطوارئ الصحية العامة هذه تتطور بسرعة".
ويختلف تفشي فيروس "إيبولا" الذي أُعلن عنه في 15 مايو/أيار الماضي عن معظم حالات تفشي المرض السابقة، لأنه لا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة لسلالة الفيروس الجديدة "بونديبوجيو".