https://sarabic.ae/20260803/الرئيس-اللبناني-يؤكد-ضرورة-صدور-القرار-الظني-في-قضية-انفجار-مرفأ-بيروت-في-ذكراه-السادسة-1115723326.html
الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة
الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الإثنين، أن صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت بات "ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار"، مشددا على أن تحقيق... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقال عون، في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، إن لبنان يستعيد ذكرى "جرح لم يُشفَ وذاكرة لم تنطفئ"، مشيراً إلى أن الكارثة التي ضربت العاصمة حصدت أرواحا بريئة وخلفت مئات الجرحى ودمارا واسعا طال مختلف المناطق المحيطة بالمرفأ.وأكد الرئيس اللبناني أن ذكرى الانفجار لا تمثل مجرد محطة للحداد، بل تذكيرا دائما بواجب الدولة تجاه الحقيقة والعدالة والمحاسبة، مشددا على أن الجرح لن يندمل ولن تستعيد المؤسسات ثقة المواطنين قبل استكمال مسار العدالة، وفقا للرئاسة اللبنانية.وأوضح عون أن العدالة لا تعني الانتقام، وإنما تعني إحقاق الحق ومحاسبة كل من قصّر أو تسبب في وقوع الكارثة، أيا كان موقعه أو صفته، مؤكدا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء. وشدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على التزام الدولة ببناء دولة القانون ومنع تكرار مثل هذه المآسي، مؤكداً أن لبنان قادر على تجاوز أزماته متى تحققت العدالة وشعر المواطنون بأن حقوقهم وكرامتهم مصانة أمام القانون.وفي الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي 2020، وفي تمام الساعة السادسة والسبع دقائق، شعر سكان مدينة بيروت بهزة أرضية ناتجة عن انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تبعها بثواني عصف مدمّر أتى على مساحة شاسعة من مدينة بيروت. الانفجار أدى إلى مقتل 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، عوضا عن تشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقتة، وتضرر 73000 شقة سكنية.
https://sarabic.ae/20250804/بمسيرتين-متزامنتين-أهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-يحيون-الذكرى-الخامسة-للفاجعة--1103366197.html
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الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الإثنين، أن صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت بات "ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار"، مشددا على أن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة الكاملة يمثلان حقا لأهالي الضحايا وذوي القتلى.
وقال عون، في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، إن لبنان يستعيد ذكرى "جرح لم يُشفَ وذاكرة لم تنطفئ"، مشيراً إلى أن الكارثة التي ضربت العاصمة حصدت أرواحا بريئة وخلفت مئات الجرحى ودمارا واسعا طال مختلف المناطق المحيطة بالمرفأ.
وأكد الرئيس اللبناني أن ذكرى الانفجار لا تمثل مجرد محطة للحداد، بل تذكيرا دائما بواجب الدولة تجاه الحقيقة والعدالة والمحاسبة، مشددا على أن الجرح لن يندمل ولن تستعيد المؤسسات ثقة المواطنين قبل استكمال مسار العدالة، وفقا للرئاسة اللبنانية.
وأوضح عون أن العدالة لا تعني الانتقام، وإنما تعني إحقاق الحق ومحاسبة كل من قصّر أو تسبب في وقوع الكارثة، أيا كان موقعه أو صفته، مؤكدا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.
ودعا القضاء اللبناني إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا، معتبرا أن "القرار الظني يمثل حقا للشهداء وعائلاتهم التي تنتظر منذ سنوات معرفة الحقيقة كاملة".
وشدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على التزام الدولة ببناء دولة القانون ومنع تكرار مثل هذه المآسي، مؤكداً أن لبنان قادر على تجاوز أزماته متى تحققت العدالة وشعر المواطنون بأن حقوقهم وكرامتهم مصانة أمام القانون.
وفي الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي 2020، وفي تمام الساعة السادسة والسبع دقائق، شعر سكان مدينة بيروت بهزة أرضية ناتجة عن انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تبعها بثواني عصف مدمّر أتى على مساحة شاسعة من مدينة بيروت.
الانفجار أدى إلى مقتل 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، عوضا عن تشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقتة، وتضرر 73000 شقة سكنية.