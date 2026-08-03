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الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة
الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الإثنين، أن صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت بات "ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار"، مشددا على أن تحقيق... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T10:16+0000
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وقال عون، في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، إن لبنان يستعيد ذكرى "جرح لم يُشفَ وذاكرة لم تنطفئ"، مشيراً إلى أن الكارثة التي ضربت العاصمة حصدت أرواحا بريئة وخلفت مئات الجرحى ودمارا واسعا طال مختلف المناطق المحيطة بالمرفأ.وأكد الرئيس اللبناني أن ذكرى الانفجار لا تمثل مجرد محطة للحداد، بل تذكيرا دائما بواجب الدولة تجاه الحقيقة والعدالة والمحاسبة، مشددا على أن الجرح لن يندمل ولن تستعيد المؤسسات ثقة المواطنين قبل استكمال مسار العدالة، وفقا للرئاسة اللبنانية.وأوضح عون أن العدالة لا تعني الانتقام، وإنما تعني إحقاق الحق ومحاسبة كل من قصّر أو تسبب في وقوع الكارثة، أيا كان موقعه أو صفته، مؤكدا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء. وشدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على التزام الدولة ببناء دولة القانون ومنع تكرار مثل هذه المآسي، مؤكداً أن لبنان قادر على تجاوز أزماته متى تحققت العدالة وشعر المواطنون بأن حقوقهم وكرامتهم مصانة أمام القانون.وفي الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي 2020، وفي تمام الساعة السادسة والسبع دقائق، شعر سكان مدينة بيروت بهزة أرضية ناتجة عن انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تبعها بثواني عصف مدمّر أتى على مساحة شاسعة من مدينة بيروت. الانفجار أدى إلى مقتل 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، عوضا عن تشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقتة، وتضرر 73000 شقة سكنية.
https://sarabic.ae/20250804/بمسيرتين-متزامنتين-أهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-يحيون-الذكرى-الخامسة-للفاجعة--1103366197.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة

10:16 GMT 03.08.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albayمرفأ بيروت
مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الإثنين، أن صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت بات "ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار"، مشددا على أن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة الكاملة يمثلان حقا لأهالي الضحايا وذوي القتلى.
وقال عون، في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، إن لبنان يستعيد ذكرى "جرح لم يُشفَ وذاكرة لم تنطفئ"، مشيراً إلى أن الكارثة التي ضربت العاصمة حصدت أرواحا بريئة وخلفت مئات الجرحى ودمارا واسعا طال مختلف المناطق المحيطة بالمرفأ.
وأكد الرئيس اللبناني أن ذكرى الانفجار لا تمثل مجرد محطة للحداد، بل تذكيرا دائما بواجب الدولة تجاه الحقيقة والعدالة والمحاسبة، مشددا على أن الجرح لن يندمل ولن تستعيد المؤسسات ثقة المواطنين قبل استكمال مسار العدالة، وفقا للرئاسة اللبنانية.
وأوضح عون أن العدالة لا تعني الانتقام، وإنما تعني إحقاق الحق ومحاسبة كل من قصّر أو تسبب في وقوع الكارثة، أيا كان موقعه أو صفته، مؤكدا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.

ودعا القضاء اللبناني إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا، معتبرا أن "القرار الظني يمثل حقا للشهداء وعائلاتهم التي تنتظر منذ سنوات معرفة الحقيقة كاملة".

وشدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على التزام الدولة ببناء دولة القانون ومنع تكرار مثل هذه المآسي، مؤكداً أن لبنان قادر على تجاوز أزماته متى تحققت العدالة وشعر المواطنون بأن حقوقهم وكرامتهم مصانة أمام القانون.
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
بمسيرتين متزامنتين... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الخامسة للفاجعة
4 أغسطس 2025, 16:17 GMT
وفي الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي 2020، وفي تمام الساعة السادسة والسبع دقائق، شعر سكان مدينة بيروت بهزة أرضية ناتجة عن انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تبعها بثواني عصف مدمّر أتى على مساحة شاسعة من مدينة بيروت.
الانفجار أدى إلى مقتل 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، عوضا عن تشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقتة، وتضرر 73000 شقة سكنية.
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