https://sarabic.ae/20260803/بعد-أول-نفوق-جماعي-في-أستراليا-إنفلونزا-الطيور-تعود-إلى-الواجهة-العالمية-1115743974.html
بعد أول نفوق جماعي في أستراليا... إنفلونزا الطيور تعود إلى الواجهة العالمية
بعد أول نفوق جماعي في أستراليا... إنفلونزا الطيور تعود إلى الواجهة العالمية
سبوتنيك عربي
عاد فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة "H5N1"،إلى صدارة الاهتمام العالمي، بعد إعلان أستراليا تسجيل أول حالة نفوق جماعي مرتبطة بالسلالة، في تطور أثار مخاوف من... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T20:29+0000
2026-08-03T20:29+0000
2026-08-03T20:29+0000
إنفلونزا الطيور
أستراليا
العالم
منظمة الصحة العالمية
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وأعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، رصد أول حالة نفوق جماعي لعدد كبير من الطيور البحرية المحلية في إحدى ولايات جنوب البلاد نتيجة الإصابة بسلالة "H5N1"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.وأضافت أن السلطات تتوقع تسجيل مزيد من الإصابات بين الحيوانات البرية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أستراليا سجلت حتى الآن 74 حالة إصابة بالفيروس منذ ظهوره لأول مرة في البلاد خلال يونيو/حزيران الماضي.ورغم ذلك، تشدد المنظمة على أن انتقال فيروس "H5N1"، من شخص إلى آخر لا يزال نادرا للغاية، وأن معظم الحالات البشرية المسجلة حتى الآن ارتبطت بالتعرض المباشر والمكثف للطيور المصابة، وليس بالانتقال بين البشر.
https://sarabic.ae/20260120/علماء-روس-يطورون-أساسا-للقاح-واعد-ضد-أخطر-سلالات-إنفلونزا-الطيور-1109442510.html
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إنفلونزا الطيور, أستراليا, العالم, منظمة الصحة العالمية
إنفلونزا الطيور, أستراليا, العالم, منظمة الصحة العالمية
بعد أول نفوق جماعي في أستراليا... إنفلونزا الطيور تعود إلى الواجهة العالمية
عاد فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة "H5N1"،إلى صدارة الاهتمام العالمي، بعد إعلان أستراليا تسجيل أول حالة نفوق جماعي مرتبطة بالسلالة، في تطور أثار مخاوف من اتساع نطاق انتشار الفيروس بين الطيور واحتمال زيادة فرص انتقاله إلى البشر، رغم تأكيد المنظمات الصحية الدولية أن خطر العدوى البشرية لا يزال منخفضًا.
وأعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، رصد أول حالة نفوق جماعي لعدد كبير من الطيور البحرية المحلية في إحدى ولايات جنوب البلاد نتيجة الإصابة بسلالة "H5N1"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.
وقالت وزيرة الزراعة الأسترالية، جولي كولينز، إن الفحوصات المخبرية التي أجرتها الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم أكدت وجود الفيروس في الطيور المريضة والنافقة بالقرب من بلدة كيب جافا، ووصفت الحادثة بأنها "تطور يبعث على القلق الشديد".
وأضافت أن السلطات تتوقع تسجيل مزيد من الإصابات بين الحيوانات البرية
خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أستراليا سجلت حتى الآن 74 حالة إصابة بالفيروس منذ ظهوره لأول مرة في البلاد خلال يونيو/حزيران الماضي.
وفيما يتعلق بمخاطر انتقال الفيروس إلى الإنسان، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن معظم الإصابات البشرية المسجلة بفيروس "H5N1"، ارتبطت بالمخالطة المباشرة أو الوثيقة لطيور مصابة أو نافقة، أو بالتعرض لبيئات ملوثة بإفرازاتها، سواء عبر استنشاق الرذاذ أو الغبار الملوث، أو ملامسة العينين أو الأنف أو الفم بعد لمس أسطح ملوثة.
ورغم ذلك، تشدد المنظمة على أن انتقال فيروس "H5N1"
، من شخص إلى آخر لا يزال نادرا للغاية، وأن معظم الحالات البشرية المسجلة حتى الآن ارتبطت بالتعرض المباشر والمكثف للطيور المصابة، وليس بالانتقال بين البشر.