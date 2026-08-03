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https://sarabic.ae/20260803/تحليق-ناجح-لأول-طائرة-ركاب-إم-إس-21-روسية-الصنع-بالكامل-1115724392.html
تحليق ناجح لأول طائرة ركاب "إم إس-21" روسية الصنع بالكامل
تحليق ناجح لأول طائرة ركاب "إم إس-21" روسية الصنع بالكامل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن طائرة "إم إس 21" مجهزة بأنظمة محلية الصنع بشكل كامل، أجرت رحلتها الأولى. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T11:42+0000
2026-08-03T11:42+0000
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وأضافت: الطائرة الأولى المجهزة بأنظمة محلية الصنع بشكل كامل، "إم إس 21- 310" حلقت في السماء من المطار التابع لفرع شركة بناء الطائرات "ياكوفليف" - مصنع إيركوتسك للطيران.وقال نائب رئيس الوزارة، جينادي أبرامينكوف، إن الطائرة أكملت حوالي نصف برنامج اختبارات الطيران المعتمدة. ومن ثم ستبدأ عمليات تسليم الآلات التسلسلية. أكد مصنع إيركوتسك للطيران استعداده لتصنيع الدفعة الأولى المكونة من 18 طائرة.وأفاد رئيس وزارة الترويج، أنطون أليخانوف، في أواخر يونيو/حزيران أن برنامج الطيران من المقرر أن ينتهي في الربع الأول من العام المقبل ويحصل على شهادة بحلول نهاية عام 2027."إم إس-21" هي طائرة ضيقة الجسم ذات محور متوسط طورتها شركة "ياكوفليف". وتتراوح سعة سفينة الجيل الجديد بين 163 و211 راكبا.وتم تأجيل برنامج الاتحاد البرلماني الدولي المكون من 21 دولة عدة مرات: فقد تم إنشاؤه في البداية في إطار التعاون الدولي، ولكن بعد فرض العقوبات، انسحب الشركاء الأجانب من المشروع، ما استلزم تسريع استبدال الواردات.في أبريل/نيسان الماضي، كانت الرحلة الأولى عبارة عن رحلة تجريبية بمزيج من الأنظمة والوحدات الروسية والأجنبية، وفي أكتوبر/تشرين الأول، انطلقت رحلة أخرى على متن محركات جديدة من طراز "بي دي-14". وبقيت الطائرة في الجو لمدة 50 دقيقة، ووصلت إلى ارتفاع 3500 متر. كانت جميع الأنظمة تعمل في حالة مستقرة.
https://sarabic.ae/20260724/طائرة-إم-إس-21-الجديدة-في-روسيا-تستعد-لرحلتها-الجوية-الأولى-1115472858.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

تحليق ناجح لأول طائرة ركاب "إم إس-21" روسية الصنع بالكامل

11:42 GMT 03.08.2026
© Sputnik . Rostec reportedطائرة "إم إس-21" الروسية المزودة بأنظمة ووحدات روسية بديلة
طائرة إم إس-21 الروسية المزودة بأنظمة ووحدات روسية بديلة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Sputnik . Rostec reported
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن طائرة "إم إس 21" مجهزة بأنظمة محلية الصنع بشكل كامل، أجرت رحلتها الأولى.
وأضافت: الطائرة الأولى المجهزة بأنظمة محلية الصنع بشكل كامل، "إم إس 21- 310" حلقت في السماء من المطار التابع لفرع شركة بناء الطائرات "ياكوفليف" - مصنع إيركوتسك للطيران.

واستغرقت الرحلة 83 دقيقة على ارتفاع يصل إلى 6000 متر، وسرعة تصل إلى 600 كيلومتر في الساعة. وشدد طيار الاختبار، رومان تاكاييف، على أن الطائرة أكملت مهمتها.

وقال نائب رئيس الوزارة، جينادي أبرامينكوف، إن الطائرة أكملت حوالي نصف برنامج اختبارات الطيران المعتمدة. ومن ثم ستبدأ عمليات تسليم الآلات التسلسلية. أكد مصنع إيركوتسك للطيران استعداده لتصنيع الدفعة الأولى المكونة من 18 طائرة.
وأفاد رئيس وزارة الترويج، أنطون أليخانوف، في أواخر يونيو/حزيران أن برنامج الطيران من المقرر أن ينتهي في الربع الأول من العام المقبل ويحصل على شهادة بحلول نهاية عام 2027.
"إم إس-21" هي طائرة ضيقة الجسم ذات محور متوسط طورتها شركة "ياكوفليف". وتتراوح سعة سفينة الجيل الجديد بين 163 و211 راكبا.
وتم تأجيل برنامج الاتحاد البرلماني الدولي المكون من 21 دولة عدة مرات: فقد تم إنشاؤه في البداية في إطار التعاون الدولي، ولكن بعد فرض العقوبات، انسحب الشركاء الأجانب من المشروع، ما استلزم تسريع استبدال الواردات.
طائرة إم إس-21 الروسية المزودة بأنظمة ووحدات روسية بديلة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
طائرة "إم إس-21" الجديدة في روسيا تستعد لرحلتها الجوية الأولى
24 يوليو, 14:45 GMT
في أبريل/نيسان الماضي، كانت الرحلة الأولى عبارة عن رحلة تجريبية بمزيج من الأنظمة والوحدات الروسية والأجنبية، وفي أكتوبر/تشرين الأول، انطلقت رحلة أخرى على متن محركات جديدة من طراز "بي دي-14". وبقيت الطائرة في الجو لمدة 50 دقيقة، ووصلت إلى ارتفاع 3500 متر. كانت جميع الأنظمة تعمل في حالة مستقرة.
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