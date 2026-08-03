https://sarabic.ae/20260803/خبير-كييف-أفلست-ميدانيا-ولا-تفرق-في-استهدافاتها-بين-مدني-وعسكري-1115735709.html

خبير: كييف أفلست ميدانيا ولا تفرق في استهدافاتها بين مدني وعسكري

خبير: كييف أفلست ميدانيا ولا تفرق في استهدافاتها بين مدني وعسكري

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الروسي، الدكتور سعد خلف، أن "استهداف كييف لمنتجع غيلينجيك السياحي وسقوط مدنيين بين قتلى وجرحى، أمر خطير جدا". 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T17:23+0000

2026-08-03T17:23+0000

2026-08-03T17:23+0000

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وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال خلف: "بعد أن كانت الاستهدافات الأوكرانية مرتكزة على مصافي النفط ومنشآت الوقود، أصبحت اليوم لا تفرق بين مدني وعسكري، وباتت تصيب تجمعات مدنية، وهذا أمر غير مقبول في القانون الدولي، فالجانب الأوكراني يستهدف عمدا المنشآت المدنية لكن الرد الروسي سيأتي".وأضاف أن "كييف افلست في الميدان وبدأت تلجأ الى استهداف المنشآت المدنية، والمشكلة قول الجانب الأوكراني أن داخل الجامعة في بلغراد توجد مبان تستخدم للتدريب على المسيرات ولكن هذا ليس مبررا، وبالتالي لجوء أوكرانيا إلى استهداف المدنيين يعود للتقدم الروسي في الميدان داخل مناطق القتال على الجبهة المباشرة".وعن الرد الروسي، قال خلف إن "الرد سياتي بمزيد من الضربات على القدرات الأوكرانية، وقدرات الطاقة العسكرية، إضافة الى ضرب الجسور والأهم إتمام الحصار البحري بعد أن كانت روسيا امتنعت عن ذلك لاعتبارات إنسانية، كذلك ستزيد روسيا من ضرباتها على المنشآت التي تخدم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ولا بد من ضرب منشآت المسيرات في أوكرانيا بالكامل وتدميرها، بالإضافة إلى مواصلة الهجوم البري في منطقة الدونباس".

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