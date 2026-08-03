https://sarabic.ae/20260803/إصابة-4-موظفين-في-محطة-زابوروجيه-النووية-جراء-انفجار-ألغام-زرعتها-قوات-كييف-1115730640.html
إصابة 4 موظفين في محطة زابوروجيه النووية جراء انفجار ألغام زرعتها قوات كييف
إصابة 4 موظفين في محطة زابوروجيه النووية جراء انفجار ألغام زرعتها قوات كييف
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الاثنين، بإصابة 4 موظفين في المحطة جراء انفجار ألغام زرعتها القوات الأوكرانية عن بعد. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T14:14+0000
2026-08-03T14:14+0000
2026-08-03T14:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمحطة: "أصيب 4 موظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية جراء انفجار ألغام زرعتها القوات الأوكرانية عن بعد ليلة أمس على طرق في المنطقة الصناعية وعند مدخل إنيرغودار".وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، أن قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية مستمر يوميًا.وقال ليخاتشيوف للصحفيين: "على مدار الأسبوع الماضي، لم يهدأ الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في إنيرغودار، ويستمر قصف المدينة ومنطقة المحطة يوميًا".هجوم نظام كييف على حافلة تقل عمالا بمقاطعة زابوروجيه جريمة حرب متعمدة- الخارجية الروسيةالخارجية الروسية: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف على روسيا
https://sarabic.ae/20260802/ليخاتشيوف-القوات-الأوكرانية-تواصل-استهداف-إنيرغودار-ومحطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-يوميا-1115702389.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
إصابة 4 موظفين في محطة زابوروجيه النووية جراء انفجار ألغام زرعتها قوات كييف
أفاد المكتب الإعلامي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الاثنين، بإصابة 4 موظفين في المحطة جراء انفجار ألغام زرعتها القوات الأوكرانية عن بعد.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمحطة: "أصيب 4 موظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية جراء انفجار ألغام زرعتها القوات الأوكرانية عن بعد ليلة أمس على طرق في المنطقة الصناعية وعند مدخل إنيرغودار".
وأشارت إدارة المحطة إلى أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة، بينما أصيب الاثنان الآخران بجروح طفيفة، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، أن قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار
ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية مستمر يوميًا.
وقال ليخاتشيوف للصحفيين: "على مدار الأسبوع الماضي، لم يهدأ الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في إنيرغودار، ويستمر قصف المدينة ومنطقة المحطة يوميًا".