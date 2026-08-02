https://sarabic.ae/20260802/ليخاتشيوف-القوات-الأوكرانية-تواصل-استهداف-إنيرغودار-ومحطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-يوميا-1115702389.html
ليخاتشيوف: القوات الأوكرانية تواصل استهداف إنيرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية يوميا
ليخاتشيوف: القوات الأوكرانية تواصل استهداف إنيرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية يوميا
سبوتنيك عربي
صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الأحد، أن قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ليخاتشيوف للصحفيين: "على مدار الأسبوع الماضي، لم يهدأ الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في إنيرغودار، ويستمر قصف المدينة ومنطقة المحطة يوميًا".وأشار إلى أن 15 شخصًا قتلوا، وأصيب 51 آخرون في هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على إنيرغودار منذ 27 نيسان/أبريل الماضي، وقال: "بلغ إجمالي عدد القتلى 15 شخصا، وعدد المصابين 51 آخرين منذ 27 أبريل، وهو تاريخ بدء التصعيد حول إنيرغودار".وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس الماضي، هجوم القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية، لافتة إلى أن هذا الهجوم يعد تجليا جديدا لسياسة كييف الرامية إلى تقويض السلامة النووية للمحطة.هجوم نظام كييف على حافلة تقل عمالا بمقاطعة زابوروجيه جريمة حرب متعمدة- الخارجية الروسيةالخارجية الروسية: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف على روسيا
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ليخاتشيوف: القوات الأوكرانية تواصل استهداف إنيرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية يوميا
صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الأحد، أن قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية مستمر يوميًا.
وقال ليخاتشيوف للصحفيين: "على مدار الأسبوع الماضي، لم يهدأ الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في إنيرغودار، ويستمر قصف المدينة ومنطقة المحطة يوميًا".
وأضاف: "الليلة الماضية، قصفت طائرة مسيرة هجومية ممرًا يربط جميع وحدات الطاقة الست (في محطة زابوروجيه النووية) والمصمم لنقل الأفراد، ولحسن الحظ، لم يقع أي انفجار. كان موقع الإصابة على بعد أمتار قليلة من حجرة المفاعل في الوحدة الثالثة".
وأشار إلى أن 15 شخصًا قتلوا، وأصيب 51 آخرون في هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على إنيرغودار منذ 27 نيسان/أبريل الماضي، وقال: "بلغ إجمالي عدد القتلى 15 شخصا، وعدد المصابين 51 آخرين منذ 27 أبريل، وهو تاريخ بدء التصعيد حول إنيرغودار".
وتابع: "لا يزال عدم استقرار نظام الإمداد الخارجي للطاقة للمحطة مصدر قلق بالغ. وتتلقى محطة زابوروجيه للطاقة النووية حاليًا الطاقة من خط نقل كهربائي واحد فقط بجهد 330 كيلوفولط، وهو خط (فيروسبلافنايا-1)".
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس الماضي، هجوم القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية
، لافتة إلى أن هذا الهجوم يعد تجليا جديدا لسياسة كييف الرامية إلى تقويض السلامة النووية للمحطة.