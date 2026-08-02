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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260802/ليخاتشيوف-القوات-الأوكرانية-تواصل-استهداف-إنيرغودار-ومحطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-يوميا-1115702389.html
ليخاتشيوف: القوات الأوكرانية تواصل استهداف إنيرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية يوميا
ليخاتشيوف: القوات الأوكرانية تواصل استهداف إنيرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية يوميا
سبوتنيك عربي
صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الأحد، أن قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T12:59+0000
2026-08-02T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ليخاتشيوف للصحفيين: "على مدار الأسبوع الماضي، لم يهدأ الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في إنيرغودار، ويستمر قصف المدينة ومنطقة المحطة يوميًا".وأشار إلى أن 15 شخصًا قتلوا، وأصيب 51 آخرون في هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على إنيرغودار منذ 27 نيسان/أبريل الماضي، وقال: "بلغ إجمالي عدد القتلى 15 شخصا، وعدد المصابين 51 آخرين منذ 27 أبريل، وهو تاريخ بدء التصعيد حول إنيرغودار".وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس الماضي، هجوم القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية، لافتة إلى أن هذا الهجوم يعد تجليا جديدا لسياسة كييف الرامية إلى تقويض السلامة النووية للمحطة.هجوم نظام كييف على حافلة تقل عمالا بمقاطعة زابوروجيه جريمة حرب متعمدة- الخارجية الروسيةالخارجية الروسية: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف على روسيا
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ليخاتشيوف: القوات الأوكرانية تواصل استهداف إنيرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية يوميا

12:59 GMT 02.08.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© Sputnik
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تابعنا عبر
صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الأحد، أن قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية مستمر يوميًا.
وقال ليخاتشيوف للصحفيين: "على مدار الأسبوع الماضي، لم يهدأ الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في إنيرغودار، ويستمر قصف المدينة ومنطقة المحطة يوميًا".

وأضاف: "الليلة الماضية، قصفت طائرة مسيرة هجومية ممرًا يربط جميع وحدات الطاقة الست (في محطة زابوروجيه النووية) والمصمم لنقل الأفراد، ولحسن الحظ، لم يقع أي انفجار. كان موقع الإصابة على بعد أمتار قليلة من حجرة المفاعل في الوحدة الثالثة".

وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
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أمس, 09:41 GMT
وأشار إلى أن 15 شخصًا قتلوا، وأصيب 51 آخرون في هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على إنيرغودار منذ 27 نيسان/أبريل الماضي، وقال: "بلغ إجمالي عدد القتلى 15 شخصا، وعدد المصابين 51 آخرين منذ 27 أبريل، وهو تاريخ بدء التصعيد حول إنيرغودار".

وتابع: "لا يزال عدم استقرار نظام الإمداد الخارجي للطاقة للمحطة مصدر قلق بالغ. وتتلقى محطة زابوروجيه للطاقة النووية حاليًا الطاقة من خط نقل كهربائي واحد فقط بجهد 330 كيلوفولط، وهو خط (فيروسبلافنايا-1)".

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس الماضي، هجوم القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية، لافتة إلى أن هذا الهجوم يعد تجليا جديدا لسياسة كييف الرامية إلى تقويض السلامة النووية للمحطة.
هجوم نظام كييف على حافلة تقل عمالا بمقاطعة زابوروجيه جريمة حرب متعمدة- الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف على روسيا
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