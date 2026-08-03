https://sarabic.ae/20260803/سموتريتش-وستروك-يطالبان-نتنياهو-بإلغاء-قرار-إدخال-قوات-دولية-إلى-قطاع-غزة-1115729894.html
سموتريتش وستروك يطالبان نتنياهو بإلغاء قرار إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة
سموتريتش وستروك يطالبان نتنياهو بإلغاء قرار إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة
سبوتنيك عربي
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتراجع عن قرار السماح بدخول قوات... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T13:51+0000
2026-08-03T13:51+0000
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وذكرت القناة "السابعة" الإسرائيلية أن سموتريتش وستروك وجها بياناً مشتركاً طالبوا فيه باجتماع عاجل للكابينت لوقف دخول القوة الدولية إلى غزة، محذرين من أن نشر قوات دولية داخل القطاع قد يحد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي ويؤثر على أهداف الحرب المعلنة.وجاءت هذه المطالبة عقب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على المضي في خطة تتضمن نشر قوة دولية في قطاع غزة ضمن الترتيبات المرتبطة بالاتفاق الجاري بشأن القطاع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة الماضية، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260728/قوة-الاستقرار-الدولية-التابعة-لـمجلس-السلام-في-غزة-حقائق-وأرقام-1115579392.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
سموتريتش وستروك يطالبان نتنياهو بإلغاء قرار إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتراجع عن قرار السماح بدخول قوات دولية إلى قطاع غزة، معتبرين أن الخطوة تمثل "خطأً استراتيجياً".
وذكرت القناة
"السابعة" الإسرائيلية أن سموتريتش وستروك وجها بياناً مشتركاً طالبوا فيه باجتماع عاجل للكابينت لوقف دخول القوة الدولية إلى غزة، محذرين من أن نشر قوات دولية داخل القطاع قد يحد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي ويؤثر على أهداف الحرب المعلنة.
وجاءت هذه المطالبة عقب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على المضي في خطة تتضمن نشر قوة دولية في قطاع غزة ضمن الترتيبات المرتبطة بالاتفاق الجاري بشأن القطاع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة الماضية، التوصل إلى "اتفاق تاريخي"
يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة
. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".
وأضاف ترامب: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسينفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية
من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".