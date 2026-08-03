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طهران تحذر دول المنطقة من عمليات أوكرانية بـ"رايات مزيفة"
طهران تحذر دول المنطقة من عمليات أوكرانية بـ"رايات مزيفة"
سبوتنيك عربي
أهابت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، دول المنطقة بتوخي الحذر من سعي أوكرانيا للتحرك بالمنطقة، بعمليات تحت "رايات مزيفة"، يمكن أن يكون لها تداعيات على... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T09:47+0000
2026-08-03T09:47+0000
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وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي ردا على سؤال حول اعتقال العراق لخلية تعمل لصالح أوكرانيا: "هذا الأمر يثير القلق، إن سعي طرف منخرط في نزاع مدته أربع سنوات في منطقة أخرى؛ وللأسف تشير السجلات إلى أنه قام بإجراءات غير مألوفة لجذب انتباه الأطراف المختلفة وكسب الدعم؛ الآن للتحرك في منطقتنا بطريقة ما بما يتماشى مع عمليات "رايات مزيفة"، يمثل تحذيرًا لجميع دول المنطقة".وشدد بقائي، على أن الأدلة التي تمتلكها طهران، تشير إلى أن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين في 25 تموز/يوليو الماضي، كان متعمدا رغم نفي مسؤولي كييف، مؤكدًا أن إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة أوكرانيا.وتابع "سنتخذ أي إجراء ضروري لمحاسبة أوكرانيا ولضمان عدم تكرار ذلك".وكان مستشار الأمن القومي في العراق قاسم العبودي، قد كشف في 27 تموز/ يوليو الماضي، عن إلقاء القبض على مجموعة أشخاص يعملون لصالح أوكرانيا قاموا بتنفيذ هجمات ضد منشآت عراقية.وقال العبودي في لقاء تلفزيوني: "هناك تدخل أوكراني في العراق، وهناك جماعات نكتشفها تمارس عمليات قصف محدودة لكنها خلايا لأوكرانيا"، مضيفا أنه "تم إلقاء القبض على مجموعة أشخاص قليلين، واعترفوا أنهم يعملون لصالح أوكرانيا، واستهدفوا بعض المنشآت العراقية بالقصف".طهران: الأدلة تشير إلى أن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية كان متعمدا وسنحاسب كييف على ذلك
https://sarabic.ae/20260802/الزيدي-لن-نسمح-باستخدام-الأراضي-العراقية-للاعتداء-على-دول-الجوار-1115695174.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط, أخبار أوكرانيا

طهران تحذر دول المنطقة من عمليات أوكرانية بـ"رايات مزيفة"

09:47 GMT 03.08.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© x.com
تابعنا عبر
أهابت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، دول المنطقة بتوخي الحذر من سعي أوكرانيا للتحرك بالمنطقة، بعمليات تحت "رايات مزيفة"، يمكن أن يكون لها تداعيات على جميع الدول، وذلك في أعقاب اعتقال السلطات العراقية لخلية تعمل لصالح كييف.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي ردا على سؤال حول اعتقال العراق لخلية تعمل لصالح أوكرانيا: "هذا الأمر يثير القلق، إن سعي طرف منخرط في نزاع مدته أربع سنوات في منطقة أخرى؛ وللأسف تشير السجلات إلى أنه قام بإجراءات غير مألوفة لجذب انتباه الأطراف المختلفة وكسب الدعم؛ الآن للتحرك في منطقتنا بطريقة ما بما يتماشى مع عمليات "رايات مزيفة"، يمثل تحذيرًا لجميع دول المنطقة".

وكشف بقائي أن إيران على تواصل مع العراق بهذا الصدد مضيفا: نعتقد أن أي حالة من عدم الاستقرار في العراق، سواء كانت ضد الأمن القومي العراقي أو ضد الدول المجاورة، يمكن أن يكون لها تداعيات على المنطقة بأكملها، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية.

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أمس, 05:42 GMT
وشدد بقائي، على أن الأدلة التي تمتلكها طهران، تشير إلى أن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين في 25 تموز/يوليو الماضي، كان متعمدا رغم نفي مسؤولي كييف، مؤكدًا أن إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة أوكرانيا.
وقال بقائي في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال حول الرد الإيراني المحتمل على الهجوم الأوكراني ضد سفينة إيرانية في بحر قزوين "وفقًا للمسؤولين الأوكرانيين كان هذا عملًا غير مقصودًا، لكن الأدلة تشير إلى أن هذا الهجوم كان متعمدًا".
وتابع "سنتخذ أي إجراء ضروري لمحاسبة أوكرانيا ولضمان عدم تكرار ذلك".
وكان مستشار الأمن القومي في العراق قاسم العبودي، قد كشف في 27 تموز/ يوليو الماضي، عن إلقاء القبض على مجموعة أشخاص يعملون لصالح أوكرانيا قاموا بتنفيذ هجمات ضد منشآت عراقية.
وقال العبودي في لقاء تلفزيوني: "هناك تدخل أوكراني في العراق، وهناك جماعات نكتشفها تمارس عمليات قصف محدودة لكنها خلايا لأوكرانيا"، مضيفا أنه "تم إلقاء القبض على مجموعة أشخاص قليلين، واعترفوا أنهم يعملون لصالح أوكرانيا، واستهدفوا بعض المنشآت العراقية بالقصف".
طهران: الأدلة تشير إلى أن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية كان متعمدا وسنحاسب كييف على ذلك
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