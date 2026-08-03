https://sarabic.ae/20260803/طهران-الأدلة-تشير-إلى-أن-الهجوم-الأوكراني-على-سفينة-إيرانية-كان-متعمدا-وسنحاسب-كييف-على-ذلك-1115719461.html

طهران: الأدلة تشير إلى أن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية كان متعمدا وسنحاسب كييف على ذلك

طهران: الأدلة تشير إلى أن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية كان متعمدا وسنحاسب كييف على ذلك

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، بأن الأدلة التي تمتلكها طهران تشير إلى أن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T08:23+0000

2026-08-03T08:23+0000

2026-08-03T08:23+0000

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وقال بقائي خلال إحاطة صحفية: "وفقًا للمسؤولين الأوكرانيين كان هذا عملًا غير مقصودًا، لكن الأدلة تشير إلى أن هذا الهجوم كان متعمدًا".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت، في وقت سابق، هجومًا أوكرانيًا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر، معتبرةً إياه عملًا عدائيًا من شأنه تأجيج نيران الحرب.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد في وقت سابق، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن ادعاء نظام كييف بأن الهجوم على سفينة إيرانية في بحر قزوين غير متعمد لا أساس له من الصحة، مضيفًا أنه على النظام الأوكراني تحمل المسؤولية عن هذا العمل "غير القانوني والإجرامي".وقال للصحفيين، ردًا على سؤال حول موقف الكرملين من العلاقات بين إيران وأوكرانيا: "هذه تحركات عدوانية؛ فنظام كييف يهاجم دولاً عديدة، سبق أن هاجم نظام كييف جمهورية ألمانيا الاتحادية، مفجرًا منشأة حيوية للبنية التحتية للطاقة، والآن، هاجم إيران، مستهدفاً سفينة إيرانية".وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين "عمل إرهابي" موسكو: هجوم كييف على سفينة إيرانية عمل عدواني وهي تسعى لتوسيع النطاق الجغرافي لعملياتها الإرهابية

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