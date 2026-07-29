وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين "عمل إرهابي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الذكاء الاصطناعي والبشر بين التنافس والتكامل... قانون "الجرائم الإلكترونية" في سوريا، كيف يُقرأ الجدل حوله؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:32 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
29 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظاهرة النينيو تطرف مناخي يعصف بأفريقيا ويضرب قلب الأمن الغذائي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص ... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
بريطانيا تغرق في الديون... ما هي الصعوبات؟ وهل من حلول؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
16:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260729/وزارة-الخارجية-الروسية-الهجوم-الأوكراني-على-سفينة-إيرانية-في-بحر-قزوين-عمل-إرهابي--1115586877.html
وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين "عمل إرهابي"
وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين "عمل إرهابي"
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، بالـ"عمل إرهابي"،... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T06:57+0000
2026-07-29T06:57+0000
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg
وقالت زاخاروفا، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقًا على إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم أوكراني في 25 يوليو/ تموز الجاري، أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة آخر، إن "هذا الهجوم إرهابي حقيقي". وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أفادت في وقت سابق، بأن أوكرانيا شنّت هجومًا عسكريا على سفينة تجارية إيرانية يوم السبت 25 يوليو الجاري، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. وأكدت طهران أنها تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الأوكراني.
https://sarabic.ae/20260728/موسكو-هجوم-كييف-على-سفينة-إيرانية-عمل-عدواني-وهي-تسعى-لتوسيع-النطاق-الجغرافي-لعملياتها-الإرهابية-1115576998.html
https://sarabic.ae/20260727/الحرس-الثوري-الإيراني-استهداف-سفينة-إيرانية-في-بحر-قزوين-لن-يمر-دون-رد-1115541954.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_438f3bffe7e75255e72f5b3f90038006.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران

وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين "عمل إرهابي"

06:57 GMT 29.07.2026
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، بالـ"عمل إرهابي"، معتبرة أنه يندرج ضمن ممارسات القرصنة البحرية.
وقالت زاخاروفا، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقًا على إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم أوكراني في 25 يوليو/ تموز الجاري، أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة آخر، إن "هذا الهجوم إرهابي حقيقي".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
موسكو: هجوم كييف على سفينة إيرانية عمل عدواني وهي تسعى لتوسيع النطاق الجغرافي لعملياتها الإرهابية
أمس, 16:43 GMT

وأضافت زاخاروفا أن الهجوم يُصنف، وفق المفهوم المعاصر، على أنه عمل إرهابي، كما أنه يُعدّ، وفق الممارسات الدولية، "عودة إلى ممارسات القرصنة البحرية".

الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
الحرس الثوري الإيراني: استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يمر دون رد
27 يوليو, 12:34 GMT
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أفادت في وقت سابق، بأن أوكرانيا شنّت هجومًا عسكريا على سفينة تجارية إيرانية يوم السبت 25 يوليو الجاري، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر.
وأكدت طهران أنها تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الأوكراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала