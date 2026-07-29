https://sarabic.ae/20260729/وزارة-الخارجية-الروسية-الهجوم-الأوكراني-على-سفينة-إيرانية-في-بحر-قزوين-عمل-إرهابي--1115586877.html
وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين "عمل إرهابي"
وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين "عمل إرهابي"
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، بالـ"عمل إرهابي"،... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T06:57+0000
2026-07-29T06:57+0000
2026-07-29T06:57+0000
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg
وقالت زاخاروفا، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقًا على إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم أوكراني في 25 يوليو/ تموز الجاري، أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة آخر، إن "هذا الهجوم إرهابي حقيقي". وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أفادت في وقت سابق، بأن أوكرانيا شنّت هجومًا عسكريا على سفينة تجارية إيرانية يوم السبت 25 يوليو الجاري، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. وأكدت طهران أنها تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الأوكراني.
https://sarabic.ae/20260728/موسكو-هجوم-كييف-على-سفينة-إيرانية-عمل-عدواني-وهي-تسعى-لتوسيع-النطاق-الجغرافي-لعملياتها-الإرهابية-1115576998.html
https://sarabic.ae/20260727/الحرس-الثوري-الإيراني-استهداف-سفينة-إيرانية-في-بحر-قزوين-لن-يمر-دون-رد-1115541954.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_438f3bffe7e75255e72f5b3f90038006.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران
وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين "عمل إرهابي"
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، بالـ"عمل إرهابي"، معتبرة أنه يندرج ضمن ممارسات القرصنة البحرية.