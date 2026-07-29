https://sarabic.ae/20260729/وزارة-الخارجية-الروسية-الهجوم-الأوكراني-على-سفينة-إيرانية-في-بحر-قزوين-عمل-إرهابي--1115586877.html

وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين "عمل إرهابي"

وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين "عمل إرهابي"

سبوتنيك عربي

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، بالـ"عمل إرهابي"،... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T06:57+0000

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وقالت زاخاروفا، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقًا على إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم أوكراني في 25 يوليو/ تموز الجاري، أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة آخر، إن "هذا الهجوم إرهابي حقيقي". وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أفادت في وقت سابق، بأن أوكرانيا شنّت هجومًا عسكريا على سفينة تجارية إيرانية يوم السبت 25 يوليو الجاري، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. وأكدت طهران أنها تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الأوكراني.

https://sarabic.ae/20260728/موسكو-هجوم-كييف-على-سفينة-إيرانية-عمل-عدواني-وهي-تسعى-لتوسيع-النطاق-الجغرافي-لعملياتها-الإرهابية-1115576998.html

https://sarabic.ae/20260727/الحرس-الثوري-الإيراني-استهداف-سفينة-إيرانية-في-بحر-قزوين-لن-يمر-دون-رد-1115541954.html

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