https://sarabic.ae/20260727/الحرس-الثوري-الإيراني-استهداف-سفينة-إيرانية-في-بحر-قزوين-لن-يمر-دون-رد-1115541954.html

الحرس الثوري الإيراني: استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يمر دون رد

الحرس الثوري الإيراني: استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يمر دون رد

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، أن استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية في بحر قزوين "لن يمر دون رد"، محذرا من أن أي دولة تدعم العمل العسكري ضد... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T12:34+0000

2026-07-27T12:34+0000

2026-07-27T12:34+0000

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جاء ذلك خلال مقابلة للمسؤول الإيراني مع قناة "برس تي في"، قال فيها أيضا إن "الحرس الثوري يقدّر أن الضربات التي نفذها خلال المواجهات الأخيرة تسببت في تدمير عدد من الأصول العسكرية الأمريكية"، مشيرًا إلى تدمير طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف مراكز قيادة ورادار وأنظمة اتصالات ومنظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت".وأضاف أن تقديرات الحرس الثوري تشير إلى سقوط أكثر من 200 جندي أمريكي خلال الحرب الأخيرة وإصابة عدد أكبر، كما اتهم الولايات المتحدة باستهداف منشآت وبنى تحتية إيرانية، بينها مستشفيات ومحطات لتحلية المياه، واصفًا ذلك بأنه "جرائم حرب".وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية يمثل "مغامرة خطيرة لن تمر دون رد"، مطالبا بمحاسبة جميع الأطراف التي قال إنها تدعم أوكرانيا.وأضاف بقائي في مؤتمر صحفي، أن ما وصفه بـ"سلوك فلاديمير زيلينسكي" يذكّر بـ"تصرفات الفوضويين خلال الحرب العالمية الأولى"، مشيرا إلى أن تداعيات هذا التحرك ستكون "وخيمة" على كييف، واتهم القيادة الأوكرانية بتحويل بلادها إلى أداة في صراع جيوسياسي بين القوى الكبرى.وأكد المتحدث الإيراني أن طهران أعلنت منذ بداية الأزمة الأوكرانية عدم رغبتها في التدخل في الصراع، مشددا على أن ما قامت به أوكرانيا يستوجب المحاسبة، ولفت إلى أن دول بحر قزوين تشعر بالاستياء من هذا التطور، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت، السبت الماضي، هجومًا أوكرانيًا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر، معتبرةً إياه عملًا عدائيًا من شأنه تأجيج نيران الحرب.واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "هجوم النظام الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، والذي أقرّه رئيس النظام (فلاديمير زيلينسكي) صراحةً، دليلاً على استمرار نهج النظام الأوكراني غير العقلاني والعدائي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكدت الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وفقاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ الدفاع عن النفس"، مشددة على أن "من البديهي أن عواقب مغامرة رئيس النظام الأوكراني ستكون مسؤولية هذا النظام وأنصاره ومحرضيه".

https://sarabic.ae/20260726/الخارجية-الروسية-عراقجي-يطلع-لافروف-على-الجهود-الدبلوماسية-لتهدئة-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1115521651.html

https://sarabic.ae/20260727/طهران-لن-يمر-الهجوم-الأوكراني-على-السفينة-الإيرانية-دون-رد-1115528895.html

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