https://sarabic.ae/20260804/أشباه-الموصلات-المصنعة-في-الفضاء-روسيا-تنمي-أولى-أغشية-البلورات-خارج-محطة-الفضاء-الدولية-1115771763.html

أشباه الموصلات المصنعة في الفضاء: روسيا تنمي أولى أغشية البلورات خارج محطة الفضاء الدولية

أشباه الموصلات المصنعة في الفضاء: روسيا تنمي أولى أغشية البلورات خارج محطة الفضاء الدولية

سبوتنيك عربي

نجح علماء روس، ولأول مرة، في إنماء أغشية بلورية من أشباه الموصلات في الفضاء الخارجي، باستخدام جهاز صغير مُثبّت خارج محطة الفضاء الدولية، تختبر تجربة "إكران-إم"... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T21:43+0000

2026-08-04T21:43+0000

2026-08-04T21:41+0000

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لماذا تُنمّى أشباه الموصلات في الفضاء؟تُشكّل أشباه الموصلات أساس الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، وأنظمة الاتصالات، وأجهزة الكشف، وأجهزة الاستشعار، والليزر، والخلايا الشمسية، بينما تعتمد الإلكترونيات المتطورة بشكل متزايد على طبقات رقيقة للغاية يجب التحكم في بنيتها بدقة متناهية، ذرةً بذرة.تتطلب هذه الطريقة فراغًا فائق النقاء، لأن الأكسجين وبخار الماء وجزيئات أخرى محمولة جوًا قد تلتصق بالسطح النامي، أو تدخل شوائب غير مرغوب فيها، أو تُخلّ بترتيب الذرات، وعلى الأرض، يتطلب توفير مثل هذه الظروف أنظمة فراغ ضخمة ومعقدة ومكلفة، بعضها يشغل طوابق كاملة ويزن عدة أطنان.تجربة "إكران-إم"تم تطوير هذا المشروع من قِبل معهد رزانوف لفيزياء أشباه الموصلات التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع شركة إنيرجيا، ابتكر الباحثون جهاز النمو المداري من الصفر، نظرًا لضرورة أن يكون صغير الحجم، وخفيف الوزن، ومقاومًا للإشعاع، وقادرًا على العمل في بيئة انعدام الجاذبية.وصل الجهاز إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الشحن بروجرس إم إس-32 في سبتمبر 2025، قام رائدا الفضاء سيرغي ريزيكوف وأليكسي زوبريتسكي بتركيبه خارج المحطة في 16 أكتوبر، ثم أزالا أول علبة، تحتوي على ست ركائز مغطاة بأغشية نامية، خلال مهمة في الفضاء في 28 أكتوبر، وتم إدخال علبة نظيفة فورًا لبدء دورة النمو الثانية التي تستغرق أسبوعين.تنمية البلورات طبقة ذرية تلو الأخرىفي أول اختبار مداري لها، اختار الفريق "زرنيخيد الغاليوم"، وهو شبه موصل مدروس جيدًا يُستخدم في الليزر والثنائيات الضوئية والخلايا الشمسية. تعتمد التجربة على الترسيب المتجانس، أي أن الطبقة المترسبة والركيزة الأساسية لهما نفس التركيب الكيميائي، ما يوفر طريقة بسيطة وموضوعية نسبيًا لمقارنة العينات المُنمّاة في الفضاء بالمواد الأرضية المعروفة.داخل الجهاز، يُسخّن الغاليوم والزرنيخ حتى يتبخرا، ثم تنتقل ذراتهما نحو الركيزة لتُشكّل طبقة بلورية رقيقة. على الأرض، تحافظ الجاذبية على المواد المنصهرة داخل أوعيتها؛ أما في بيئة انعدام الجاذبية، فقد تتجمع السوائل على شكل قطرات عائمة، مما يُعطّل العملية.تُجري المعدات الحالية عملية النمو تلقائيًا وفقًا لبرنامج مُحدد مسبقًا، وعلى عكس الأنظمة الأرضية الكاملة، فهي لا تتضمن أدوات تسمح للعلماء بمراقبة الغشاء باستمرار وتصحيح معايير التشغيل أثناء نموه، وهو قيد تفرضه متطلبات الحجم والوزن الصارمة لرحلات الفضاء.لماذا يُمكن للفضاء إنتاج أغشية أنقى؟تُظهر حجرات الترسيب الجزيئي الأرضي ما يُسميه الباحثون "تأثير الذاكرة"، إذ يُمكن للمواد المُترسبة خلال تجربة ما أن تبقى على الجدران الداخلية للحجرة، ثم تنفصل لاحقًا وتُلوث غشاءً آخر بشوائب غير مُتحكم بها. ولذلك، قد يكون من الضروري استخدام حجرات منفصلة عند العمل مع عناصر كيميائية مختلفة.مع ذلك، يُضيف الفضاء عوامل عدم يقين خاصة به، فقد أثرت الاهتزازات الدقيقة من محطة الفضاء الدولية على تجارب نمو البلورات السابقة، بينما يُمكن أن يُؤثر الإشعاع الكوني وظروف مدارية أخرى على المادة أيضًا، وصُممت الشاشة الواقية لحجب الجسيمات غير المرغوب فيها، لكن الباحثين لن يعرفوا التأثير الكامل للبيئة إلا بعد فحص العينات على الأرض.يجب الآن إثبات جودة الأغشيةبعد عودتها من المدار، ستخضع العينات لسلسلة واسعة من الاختبارات في معهد فيزياء أشباه الموصلات، وسيدرس العلماء البنية البلورية للأغشية، وتركيبها الكيميائي، وتوزيع الشوائب، والعيوب البنيوية، والسلوك البصري، والتألق الضوئي، والتوصيل الكهربائي، وتركيز حاملات الشحنة.إذا تأكدت المزايا المتوقعة، فبإمكان المنصات المدارية المستقبلية تصنيع هياكل نانوية متخصصة من أشباه الموصلات لتطبيقات الاتصالات، وأجهزة الكشف، وتقنيات الطاقة الشمسية، والأجهزة الكمومية. يتصور العلماء أيضًا أنظمة أكثر بعدًا حيث تقوم المعدات الروبوتية بتشغيل العديد من منشآت النمو في المدار، ثم ترسل المواد المكتملة إلى الأرض؛ ومع ذلك، يمثل "إكران-إم" في الوقت الحالي أول اختبار عملي لما إذا كان الفراغ المحيط بمحطة الفضاء الدولية يمكن أن يصبح مختبرًا جديدًا لإنتاج مواد إلكترونية نقية بشكل استثنائي.

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علوم, العالم, روسيا, أخبار محطة الفضاء الدولية