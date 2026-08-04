https://sarabic.ae/20260804/إصابة-3-مدنيين-في-هجوم-شنته-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-مقاطعة-بيلغورود-1115771649.html
إصابة 3 مدنيين جراء هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود
إصابة 3 مدنيين جراء هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أُصيب رجلان وامرأة في هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية بطائرة مسيرة على قريتي أوكتيابرسكي ونوفايا تافولجانكا في مقاطعة بيلغورود. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T20:36+0000
2026-08-04T20:36+0000
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وجاء في بيان نشره مقر العمليات الإقليمي في مقاطعة بيلغورود: "في قرية أوكتيابرسكي التابعة لمقاطعة بيلغورود، أُصيب شخصان، رجل وامرأة، في هجوم بطائرة مسيرة موجهة نحو منزل خاص. وتم تشخيص إصابتهما بجروح طفيفة في مستشفى بيلغورود، وفي قرية نوفايا تافولجانكا التابعة لمقاطعة شيبكينسكي، أصابت طائرة مسيرة سيارة. ونقلت قوات الدفاع الذاتي الرجل إلى مستشفى شيبكينسكايا المركزي مصابًا بشظايا في الكتف والظهر".وجاء في بيان صادر عن مقر العمليات، عبر منصة "ماكس": "شنت القوات المسلحة الأوكرانية غارات جوية على خمس بلدات، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".وتتبع كييف أساليب إرهابية عبر استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في حين ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف باستهداف البنية التحتية العسكرية ومجمعات الدفاع الأوكرانية بالإضافة لمخازن السلاح وورش إصلاح وتصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمع أفراد القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20260804/القوات-الروسية-تواصل-استهداف-سفن-ومنشآت-مرتبطة-بإمداد-القوات-الأوكرانية-وزارة-الدفاع-1115765296.html
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روسيا, العالم
إصابة 3 مدنيين جراء هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود
20:36 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 20:48 GMT 04.08.2026)
أُصيب رجلان وامرأة في هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية بطائرة مسيرة على قريتي أوكتيابرسكي ونوفايا تافولجانكا في مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان نشره مقر العمليات الإقليمي في مقاطعة بيلغورود: "في قرية أوكتيابرسكي التابعة لمقاطعة بيلغورود، أُصيب شخصان، رجل وامرأة، في هجوم بطائرة مسيرة موجهة نحو منزل خاص. وتم تشخيص إصابتهما بجروح طفيفة في مستشفى بيلغورود، وفي قرية نوفايا تافولجانكا التابعة لمقاطعة شيبكينسكي، أصابت طائرة مسيرة سيارة. ونقلت قوات الدفاع الذاتي الرجل إلى مستشفى شيبكينسكايا المركزي مصابًا بشظايا في الكتف والظهر".
كما أفاد مقر العمليات الإقليمي في مقاطعة بيلغورود، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أشخاص جراء غارات جوية بطائرات مسيرة أوكرانية.
وجاء في بيان صادر عن مقر العمليات، عبر منصة "ماكس": "شنت القوات المسلحة الأوكرانية غارات جوية على خمس بلدات، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".
وأضاف أن طائرة مسيرة استهدفت سيارة في قرية بودكوباييفكا بمقاطعة كوروخا، فيما تلقت سيدتان مصابتان بجروح طفيفة العلاج في موقع الحادث.
وتتبع كييف أساليب إرهابية عبر استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في حين ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف باستهداف البنية التحتية العسكرية ومجمعات الدفاع الأوكرانية بالإضافة لمخازن السلاح وورش إصلاح وتصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمع أفراد القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.