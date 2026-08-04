إعلام: الزعماء الأوروبيون يقدمون تنازلات بالحد الأدنى لترامب

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الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
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نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
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روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
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الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
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الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
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روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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https://sarabic.ae/20260804/إعلام-الزعماء-الأوروبيون-يقدمون-تنازلات-بالحد-الأدنى-لترامب-1115754781.html
إعلام: الزعماء الأوروبيون يقدمون تنازلات بالحد الأدنى لترامب
إعلام: الزعماء الأوروبيون يقدمون تنازلات بالحد الأدنى لترامب
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام غربية عن دبلوماسي أوروبي لم يذكر اسمه إلى أن الزعماء الأوروبيون يقدمون تنازلات أقل فأقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من التزلّف... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T11:23+0000
2026-08-04T11:23+0000
العالم
إيران
ترامب
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وأضافت: لا يزال الرؤساء الأوروبيون على استعداد للتزلف إلى ترامب، خاصة بصورة شخصية، لكنهم أقل ميلًا إلى تقديم التنازلات التي يريدها. وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام، في نهاية شهر يوليو\تموز، أن أوروبا متعبة من الحرب مع إيران، ويبذل الزعماء الأوروبيون قصارى جهدهم للبقاء دون أن يلاحظهم ترامب، وتجنب المزيد من المطالب الأمريكية بالتدخل في الحرب مع إيران.
https://sarabic.ae/20260803/ترامب-يمنح-إيران-الفرصة-الأخيرة-قبل-الضربات-الأمريكية-1115737600.html
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العالم, إيران, ترامب
العالم, إيران, ترامب

إعلام: الزعماء الأوروبيون يقدمون تنازلات بالحد الأدنى لترامب

11:23 GMT 04.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أشارت وسائل إعلام غربية عن دبلوماسي أوروبي لم يذكر اسمه إلى أن الزعماء الأوروبيون يقدمون تنازلات أقل فأقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من التزلّف إليه.
وأضافت: لا يزال الرؤساء الأوروبيون على استعداد للتزلف إلى ترامب، خاصة بصورة شخصية، لكنهم أقل ميلًا إلى تقديم التنازلات التي يريدها.

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، فإن ساسة أوروبيون لا يزالون يتزلفون إلى ترامب لأنهم "يعرفون أن ذلك فعال، ولكن هذا لا يعني أنه عليهم الاستسلام".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
ترامب: هذه "الفرصة الأخيرة" لإيران للتوصل إلى اتفاق جيد
أمس, 18:25 GMT
وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام، في نهاية شهر يوليو\تموز، أن أوروبا متعبة من الحرب مع إيران، ويبذل الزعماء الأوروبيون قصارى جهدهم للبقاء دون أن يلاحظهم ترامب، وتجنب المزيد من المطالب الأمريكية بالتدخل في الحرب مع إيران.
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