https://sarabic.ae/20260804/إعلام-الزعماء-الأوروبيون-يقدمون-تنازلات-بالحد-الأدنى-لترامب-1115754781.html
إعلام: الزعماء الأوروبيون يقدمون تنازلات بالحد الأدنى لترامب
إعلام: الزعماء الأوروبيون يقدمون تنازلات بالحد الأدنى لترامب
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام غربية عن دبلوماسي أوروبي لم يذكر اسمه إلى أن الزعماء الأوروبيون يقدمون تنازلات أقل فأقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من التزلّف... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T11:23+0000
2026-08-04T11:23+0000
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العالم
إيران
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وأضافت: لا يزال الرؤساء الأوروبيون على استعداد للتزلف إلى ترامب، خاصة بصورة شخصية، لكنهم أقل ميلًا إلى تقديم التنازلات التي يريدها. وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام، في نهاية شهر يوليو\تموز، أن أوروبا متعبة من الحرب مع إيران، ويبذل الزعماء الأوروبيون قصارى جهدهم للبقاء دون أن يلاحظهم ترامب، وتجنب المزيد من المطالب الأمريكية بالتدخل في الحرب مع إيران.
https://sarabic.ae/20260803/ترامب-يمنح-إيران-الفرصة-الأخيرة-قبل-الضربات-الأمريكية-1115737600.html
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العالم, إيران, ترامب
إعلام: الزعماء الأوروبيون يقدمون تنازلات بالحد الأدنى لترامب
أشارت وسائل إعلام غربية عن دبلوماسي أوروبي لم يذكر اسمه إلى أن الزعماء الأوروبيون يقدمون تنازلات أقل فأقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من التزلّف إليه.
وأضافت: لا يزال الرؤساء الأوروبيون على استعداد للتزلف إلى ترامب، خاصة بصورة شخصية، لكنهم أقل ميلًا إلى تقديم التنازلات التي يريدها.
ووفقًا لمصدر دبلوماسي، فإن ساسة أوروبيون لا يزالون يتزلفون إلى ترامب لأنهم "يعرفون أن ذلك فعال، ولكن هذا لا يعني أنه عليهم الاستسلام".
وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام، في نهاية شهر يوليو\تموز، أن أوروبا متعبة من الحرب مع إيران، ويبذل الزعماء الأوروبيون قصارى جهدهم للبقاء دون أن يلاحظهم ترامب، وتجنب المزيد من المطالب الأمريكية بالتدخل في الحرب مع إيران.