https://sarabic.ae/20260804/إعلام-تفاعل-الدول-الأوروبية-مع-أزمة-المهاجرين-إلى-مدينة-سبتة--خيب-أمال-إسبانيا-1115753272.html

إعلام: تفاعل الدول الأوروبية مع أزمة المهاجرين إلى مدينة سبتة خيب أمال إسبانيا

إعلام: تفاعل الدول الأوروبية مع أزمة المهاجرين إلى مدينة سبتة خيب أمال إسبانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن تفاعل الدول الأوروبية مع أزمة المهاجرين في مدينة سبتة كانت مخيبة الأمال بالنسبة لسلطات البلاد. 04.08.2026, سبوتنيك عربي

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وأشارت وسائل الإعلام عن مصدر حكومي إسباني، إلى أننا "نشعر بخيبة أمل إثر تفاعل الشركاء مع الأزمة، لكن مستوى النقد ليس حادا كما كان في الساعات الأولى".ومنذ نهاية شهر يوليو\تموز تتعرض مدينة سبتة الإسبانية التي تقع شمالي أفريقيا وتقع على الحدود بين المغرب وإسبانيا، إلى تدفق كبير للمهاجرين، ما دفع إسبانيا إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المنطقة.وفي السياق ذاته، أعلن خوان خيسوس فيفاس، رئيس بلدية سبتة، يوم 31 من شهر يوليو\تموز، أن نحو 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب خلال الـ24 الساعة الماضية.

https://sarabic.ae/20260803/إسبانيا-تنصب-حاجزا-عائما-لوقف-الهجرة-من-المغرب-والشباب-الأفريقي-يؤيد-وقف-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-1115704239.html

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