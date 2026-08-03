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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260803/إسبانيا-تنصب-حاجزا-عائما-لوقف-الهجرة-من-المغرب-والشباب-الأفريقي-يؤيد-وقف-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-1115704239.html
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف الهجرة من المغرب.. والشباب الأفريقي يؤيد وقف الوكالة الأمريكية للتنمية
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف الهجرة من المغرب.. والشباب الأفريقي يؤيد وقف الوكالة الأمريكية للتنمية
سبوتنيك عربي
أدانت إسبانيا رد فعل بعض دول الاتحاد الأوروبي، ووصفته بـ "الأناني والمثير للانقسام وغير القانوني" تجاه تدفق نحو 60 ألف مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T08:00+0000
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إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف الهجرة من المغرب وشباب أفريقي يؤيد وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية
سبوتنيك عربي
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف الهجرة من المغرب وشباب أفريقي يؤيد وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية
وقال مسؤولون إسبان إن جميع من وصلوا إلى سبتة في 30 يوليو/ تموز، قد عادوا تقريبا إلى المغرب، بينما صرح وزير الداخلية الإسباني بارتفاع عدد ضحايا موجة العبور إلى 67 شخصا على الأقل.وأعلنت إيطاليا تعليقا مؤقتا لاتفاقية "شنغن" بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، التي تتيح حرية التنقل بين البلدين، كرد فعل على تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى سبتة.وأيدت فنلندا والدنمارك الخطوة الإيطالية، بينما حث رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، على تعليق عضوية إسبانيا في "شنغن" مؤقتاً.وانتقد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة "شنغن"، والتي تتيح التنقل دون جوازات سفر.وأشار عبابو إلى أن أغلب من هاجروا أو ما نسبته تسعون بالمائة منهم رجعوا بشكل طوعي بسبب التعامل العنصري فضلا عما لاقوه من جوع وعطش، لافتا إلى أن بعضا منهم سيظل هناك لأنهم مشمولون بالاتفاقية الدولية للهجرة.استطلاع الشباب الأفريقي 2026: ربع عدد الشباب يرى وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية إيجابيأظهر استطلاع للرأي شمل نحو 5 آلاف شاب أفريقي أن ربعهم تقريبا يعتقدون أن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووقف المساعدات الأمريكية إلى أفريقيا قد يحمل أثرا إيجابيا على بلدانهم، لأنه سيدفع القادة إلى مواجهة تحدياتهم الداخلية بأنفسهم، في حين يرى نحو النصف أن للقرار أثرا سلبيا يطال قطاع الصحة أولا.وأجرت الاستطلاع مؤسسة "بي إس بي إنسايتس" بتكليف من "مؤسسة إيتشيكوفيتش العائلية" في جنوب أفريقيا، وشمل نحو خمسة آلاف شاب وشابة، عبر مقابلات مباشرة، وهو أكبر إصدار للاستطلاع الذي انطلق عام 2020 ويصدر كل عامين.وشملت الدول بوركينا فاسو وتشاد والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا وكينيا وليبيريا وموزمبيق ونيجيريا ورواندا والصومال وجنوب أفريقيا وتوغو وزامبيا وزيمبابوي.ولفت في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن كثيرين في المقابل يرون أن هذا الدعم لم يكن مجانيا وإنما كان مسيسا وموجها، وأبرز مثال على ذلك ما رأيناه في السودان مؤخرا، حيث ظهرت منظمات كثيرة إعلامية وخدمية وتنموية كانت تتلقى هذا الدعم واتضح بعد ذلك أنها كانت عبارة عن منظمات ضغط على النظم السياسية الحاكمة وأدوات في يد المعارضة، دون تأثير مجتمعي على الأرض.وأضاف يوسف حسن أن الدول الاسكندنافية تبدو هي الأقرب كبديل لسد الفجوة التي أحدثتها الوكالة الأمريكية وكذلك التخفيض الأوروبي، حيث يمكن أن تسهم في تمويل بعض برامج الدعم الموجه للشباب.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "نبض أفريقيا"...
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نبض أفريقيا, أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا, аудио
نبض أفريقيا, أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا, аудио

إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف الهجرة من المغرب.. والشباب الأفريقي يؤيد وقف الوكالة الأمريكية للتنمية

08:00 GMT 03.08.2026
راديو
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف الهجرة من المغرب وشباب أفريقي يؤيد وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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أدانت إسبانيا رد فعل بعض دول الاتحاد الأوروبي، ووصفته بـ "الأناني والمثير للانقسام وغير القانوني" تجاه تدفق نحو 60 ألف مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة.
وقال مسؤولون إسبان إن جميع من وصلوا إلى سبتة في 30 يوليو/ تموز، قد عادوا تقريبا إلى المغرب، بينما صرح وزير الداخلية الإسباني بارتفاع عدد ضحايا موجة العبور إلى 67 شخصا على الأقل.
وأعلنت إيطاليا تعليقا مؤقتا لاتفاقية "شنغن" بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، التي تتيح حرية التنقل بين البلدين، كرد فعل على تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى سبتة.
وأيدت فنلندا والدنمارك الخطوة الإيطالية، بينما حث رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، على تعليق عضوية إسبانيا في "شنغن" مؤقتاً.
وانتقد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة "شنغن"، والتي تتيح التنقل دون جوازات سفر.

في هذا الموضوع، قال الإعلامي المغربي محمود عبابو، إن الذي حدث جاء نتيجة شائعات استندت إلى حكم قضائي إسباني يقضي بعدم إرجاع من ذهب إلى إسبانيا بشكل غير قانوني، لافتا إلى أن الأمر يجب أن يتم بمقاربة تشاركية مع المغرب، حيث يقوم الأمن المغربي بدوره في منع الوصول للمدينة، كون هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها تاريخيا، إلا أن المانع المائي هو الذي استحدث هذه المرة على شاطئ سبتة المحتلة (وفق تعبيره)، لمنع الدخول سباحة فقط.

وأشار عبابو إلى أن أغلب من هاجروا أو ما نسبته تسعون بالمائة منهم رجعوا بشكل طوعي بسبب التعامل العنصري فضلا عما لاقوه من جوع وعطش، لافتا إلى أن بعضا منهم سيظل هناك لأنهم مشمولون بالاتفاقية الدولية للهجرة.

استطلاع الشباب الأفريقي 2026: ربع عدد الشباب يرى وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية إيجابي

أظهر استطلاع للرأي شمل نحو 5 آلاف شاب أفريقي أن ربعهم تقريبا يعتقدون أن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووقف المساعدات الأمريكية إلى أفريقيا قد يحمل أثرا إيجابيا على بلدانهم، لأنه سيدفع القادة إلى مواجهة تحدياتهم الداخلية بأنفسهم، في حين يرى نحو النصف أن للقرار أثرا سلبيا يطال قطاع الصحة أولا.
وأجرت الاستطلاع مؤسسة "بي إس بي إنسايتس" بتكليف من "مؤسسة إيتشيكوفيتش العائلية" في جنوب أفريقيا، وشمل نحو خمسة آلاف شاب وشابة، عبر مقابلات مباشرة، وهو أكبر إصدار للاستطلاع الذي انطلق عام 2020 ويصدر كل عامين.
وشملت الدول بوركينا فاسو وتشاد والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا وكينيا وليبيريا وموزمبيق ونيجيريا ورواندا والصومال وجنوب أفريقيا وتوغو وزامبيا وزيمبابوي.
قال الصادق يوسف حسن، رئيس المركز الأوربي السوداني لدراسات السلام في القرن الإفريقي، إن الوكالة الأمريكية كانت تدعم منظمات كثيرة في مجالات كثيرة تنموية وإعلامية وخدمية، لكن مؤخرا وبعد القرار الأمريكي بوقف الدعم تأثرت منظمات كثيرة وانتهى الأمر إلى تقييد حركتها.
ولفت في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن كثيرين في المقابل يرون أن هذا الدعم لم يكن مجانيا وإنما كان مسيسا وموجها، وأبرز مثال على ذلك ما رأيناه في السودان مؤخرا، حيث ظهرت منظمات كثيرة إعلامية وخدمية وتنموية كانت تتلقى هذا الدعم واتضح بعد ذلك أنها كانت عبارة عن منظمات ضغط على النظم السياسية الحاكمة وأدوات في يد المعارضة، دون تأثير مجتمعي على الأرض.
وأضاف يوسف حسن أن الدول الاسكندنافية تبدو هي الأقرب كبديل لسد الفجوة التي أحدثتها الوكالة الأمريكية وكذلك التخفيض الأوروبي، حيث يمكن أن تسهم في تمويل بعض برامج الدعم الموجه للشباب.

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "نبض أفريقيا"...

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