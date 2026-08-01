https://sarabic.ae/20260801/إسبانيا-تتهم-الاتحاد-الأوروبي-بالأنانية-بسبب-دعوته-تعليق-اتفاقية-شنغن----1115681671.html

إسبانيا تتهم الاتحاد الأوروبي "بالأنانية" بسبب دعوته تعليق اتفاقية "شنغن"

إسبانيا تتهم الاتحاد الأوروبي "بالأنانية" بسبب دعوته تعليق اتفاقية "شنغن"

سبوتنيك عربي

وصف وزير الخارجية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، موقف بعض الدول الأوروبية من أزمة المهاجرين في سبتة بـ"الأناني وغير المسؤول"، وسط دعوات لاستبعاد إسبانيا... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T13:20+0000

2026-08-01T13:20+0000

2026-08-01T13:20+0000

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وقال غراندي مارلاسكا، في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة سبتة، ونقلته وسائل إعلام إسبانية، إن "معظم دول الاتحاد الأوروبي وقفت إلى جانب إسبانيا"، لكنه أضاف: "هناك دول أخرى استغلت هذا الوضع، أو اتخذت موقفا أنانيا تماما، غير تضامني، وغير مسؤول".وقال الوزير: "إننا نتحدث هنا إما عن نفاق أو جهل، عن انعدام تام للوعي بالوضع. لأنكم تعلمون جيدا أن سبتة ليست جزءا من منطقة "شنغن"، وقد تم استغلال هذا الأمر لأغراض سياسية بحتة".وفي وقت سابق، انتقد عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي سياسة الهجرة الإسبانية، ودعت سلطات عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، من بينها إيطاليا وجمهورية التشيك وفنلندا والدنمارك، إلى تعليق عضوية إسبانيا مؤقتًا في منطقة "شنغن" وسط تدفق المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة.وأسفرت أزمة الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية عن مقتل 67 شخصًا على الأقل، عقب عبور نحو 60 ألف مهاجر الحدود بشكل غير قانوني، وفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية.وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أول أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.على خلفية أزمة الهجرة في سبتة... ماكرون يعلن نشر قوات ومقاتلات على الحدود مع إسبانياإيطاليا تقرر تعليق العمل بنظام "شنغن" مع إسبانيا عقب أزمة المهاجرين في "سبتة"

https://sarabic.ae/20260731/على-خلفية-أزمة-الهجرة-في-سبتة-ماكرون-يعلن-نشر-قوات-ومقاتلات-على-الحدود-مع-إسبانيا-1115666329.html

https://sarabic.ae/20260801/سياسي-فنلندي-انقسام-داخل-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-أزمة-سبتة--1115679686.html

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