https://sarabic.ae/20260731/إيطاليا-تقرر-تعليق-العمل-بنظام-شنغن-مع-إسبانيا-عقب-أزمة-المهاجرين-في-سبتة-1115666057.html

إيطاليا تقرر تعليق العمل بنظام "شنغن" مع إسبانيا عقب أزمة المهاجرين في "سبتة"

إيطاليا تقرر تعليق العمل بنظام "شنغن" مع إسبانيا عقب أزمة المهاجرين في "سبتة"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية تعليق العمل باتفاقية "شنغن" لحرية التنقل مع إسبانيا وفرض إجراءات رقابة صارمة على الحدود البحرية والجوية بين البلدين، وذلك على... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T16:45+0000

2026-07-31T16:45+0000

2026-07-31T16:45+0000

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وأوضحت الوزارة في بيان نقلته صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، اليوم الجمعة، أنها أصدرت قراراً بإغلاق الحدود البحرية والجوية مع إسبانيا، مؤكدةً أن هذه الخطوة اتخذت بناءً على أحدث المعطيات التي استعرضتها لجنة تحليل قضايا الهجرة وأمن الحدود برئاسة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي.وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.وأشارت التقارير إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحة أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.وشهدت مدينة سبتة، خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعًا حادًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين حاولوا دخولها من المغرب سباحةً أو سيرًا على الأقدام.وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.

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