https://sarabic.ae/20260731/ترامب-يعلق-على-أزمة-تدفق-المهاجرين-في-إسبانيا--1115659416.html
ترامب يعلق على أزمة تدفق المهاجرين في إسبانيا
ترامب يعلق على أزمة تدفق المهاجرين في إسبانيا
سبوتنيك عربي
علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أزمة تدفق المهاجرين في مدينة سبتة الإسبانية، قائلاً: "إنه أمر فظيع. تذكروا تلك الصورة. هكذا سنكون خلال ثلاث سنوات إذا... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T14:02+0000
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ونشرت إسبانيا قواتها العسكرية في أعقاب اجتياح عشرات الآلاف من المهاجرين لجيب "سبتة" الواقع شمالي أفريقيا، في أزمة إنسانية وأمنية غير مسبوقة أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 18 شخصاً خلال عمليات العبور، وفقاً لما أكدته السلطات المحلية. ووجّه ترامب، في مقابلة مع وسيلة إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، تحذيراً مباشراً بشأن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطاً بنتائج الانتخابات القادمة، مشيراً إلى الحزب الديمقراطي، بقوله: "إذا فاز الديمقراطيون، فلن تعيشوا حياة جيدة للغاية".وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.وأشارت التقارير إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحة أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.وشهدت مدينة سبتة، خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعًا حادًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين حاولوا دخولها من المغرب سباحةً أو سيرًا على الأقدام.وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسبانيا, دونالد ترامب, أخبار المغرب اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسبانيا, دونالد ترامب, أخبار المغرب اليوم
ترامب يعلق على أزمة تدفق المهاجرين في إسبانيا
علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أزمة تدفق المهاجرين في مدينة سبتة الإسبانية، قائلاً: "إنه أمر فظيع. تذكروا تلك الصورة. هكذا سنكون خلال ثلاث سنوات إذا فاز الجانب الخطأ".
ونشرت إسبانيا
قواتها العسكرية في أعقاب اجتياح عشرات الآلاف من المهاجرين لجيب "سبتة" الواقع شمالي أفريقيا، في أزمة إنسانية وأمنية غير مسبوقة أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 18 شخصاً خلال عمليات العبور، وفقاً لما أكدته السلطات المحلية.
ووجّه ترامب، في مقابلة مع وسيلة إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، تحذيراً مباشراً بشأن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطاً بنتائج الانتخابات القادمة، مشيراً إلى الحزب الديمقراطي، بقوله: "إذا فاز الديمقراطيون، فلن تعيشوا حياة جيدة للغاية".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية
شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.
وقالت التقارير: "سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراجال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم".
وأشارت التقارير إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين
، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحة أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.
وشهدت مدينة سبتة، خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعًا حادًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين حاولوا دخولها من المغرب
سباحةً أو سيرًا على الأقدام.
وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.