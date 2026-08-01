https://sarabic.ae/20260801/سياسي-فنلندي-انقسام-داخل-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-أزمة-سبتة--1115679686.html

سياسي فنلندي: انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "أزمة سبتة"

سياسي فنلندي: انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "أزمة سبتة"

سبوتنيك عربي

أكد السياسي الفنلندي وعضو حزب "تحالف الحرية"، أرماندو ميما، أن التعاطي المتباين من قبل دول الاتحاد الأوروبي مع أزمة تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية،... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T11:33+0000

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وكتب ميما على منصة "إكس": "بدلًا من إظهار التضامن مع إسبانيا، تتخذ الدول الأوروبية إجراءات ضدها. الاتحاد الأوروبي ينقسم من الداخل".وفي وقت سابق، انتقد عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي سياسة الهجرة الإسبانية، ودعت سلطات عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، من بينها إيطاليا وجمهورية التشيك وفنلندا والدنمارك، إلى تعليق عضوية إسبانيا مؤقتًا في منطقة "شنغن" وسط تدفق المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة.وأسفرت أزمة الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية عن مقتل 67 شخصًا على الأقل، عقب عبور نحو 60 ألف مهاجر الحدود بشكل غير قانوني، وفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية.وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أول أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.على خلفية أزمة الهجرة في سبتة... ماكرون يعلن نشر قوات ومقاتلات على الحدود مع إسبانياإيطاليا تقرر تعليق العمل بنظام "شنغن" مع إسبانيا عقب أزمة المهاجرين في "سبتة"

https://sarabic.ae/20260731/على-خلفية-أزمة-الهجرة-في-سبتة-ماكرون-يعلن-نشر-قوات-ومقاتلات-على-الحدود-مع-إسبانيا-1115666329.html

https://sarabic.ae/20260801/ارتفاع-حصلة-ضحايا-المهاجرين-غير-الشرعيين-من-المغرب-لسبتة-إلى-67-قتيلا-1115678217.html

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