https://sarabic.ae/20260801/سياسي-فنلندي-انقسام-داخل-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-أزمة-سبتة--1115679686.html
سياسي فنلندي: انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "أزمة سبتة"
سياسي فنلندي: انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "أزمة سبتة"
سبوتنيك عربي
أكد السياسي الفنلندي وعضو حزب "تحالف الحرية"، أرماندو ميما، أن التعاطي المتباين من قبل دول الاتحاد الأوروبي مع أزمة تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية،... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب ميما على منصة "إكس": "بدلًا من إظهار التضامن مع إسبانيا، تتخذ الدول الأوروبية إجراءات ضدها. الاتحاد الأوروبي ينقسم من الداخل".وفي وقت سابق، انتقد عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي سياسة الهجرة الإسبانية، ودعت سلطات عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، من بينها إيطاليا وجمهورية التشيك وفنلندا والدنمارك، إلى تعليق عضوية إسبانيا مؤقتًا في منطقة "شنغن" وسط تدفق المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة.وأسفرت أزمة الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية عن مقتل 67 شخصًا على الأقل، عقب عبور نحو 60 ألف مهاجر الحدود بشكل غير قانوني، وفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية.وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أول أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.على خلفية أزمة الهجرة في سبتة... ماكرون يعلن نشر قوات ومقاتلات على الحدود مع إسبانياإيطاليا تقرر تعليق العمل بنظام "شنغن" مع إسبانيا عقب أزمة المهاجرين في "سبتة"
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسبانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسبانيا
سياسي فنلندي: انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "أزمة سبتة"
أكد السياسي الفنلندي وعضو حزب "تحالف الحرية"، أرماندو ميما، أن التعاطي المتباين من قبل دول الاتحاد الأوروبي مع أزمة تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية، يبرز حالة انقسام عميق داخل التكتل الأوروبي.
وكتب ميما على منصة "إكس": "بدلًا من إظهار التضامن مع إسبانيا، تتخذ الدول الأوروبية إجراءات ضدها. الاتحاد الأوروبي ينقسم من الداخل".
وأكد ميما على ضرورة عودة الدول الأوروبية إلى سيادتها الوطنية لتجنب "الانتحار الأوروبي"، معربًا عن تضامنه مع إسبانيا، ومشيرًا إلى أن المهاجرين يُستخدمون كأداة لتقويض سيادتها.
وفي وقت سابق، انتقد عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي سياسة الهجرة الإسبانية، ودعت سلطات عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، من بينها إيطاليا وجمهورية التشيك وفنلندا والدنمارك، إلى تعليق عضوية إسبانيا مؤقتًا في منطقة "شنغن" وسط تدفق المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة.
وفي السياق ذاته، أعلن خوان خيسوس فيفاس، رئيس بلدية سبتة، يوم أمس الجمعة، أن نحو 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب خلال الـ24 الساعة الماضية، وذكرت وسائل إعلام إسبانية، نقلاً عن وزارة الداخلية الإسبانية، أن أكثر من 48300 مهاجر غير شرعي قد عادوا بالفعل إلى المغرب.
وأسفرت أزمة الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية عن مقتل 67 شخصًا على الأقل، عقب عبور نحو 60 ألف مهاجر الحدود بشكل غير قانوني، وفقا لصحيفة
"إل موندو" الإسبانية.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية
شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.
وشهدت مدينة سبتة، الأسبوع الماضي، ارتفاعًا حادًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين حاولوا دخولها من المغرب سباحةً أو سيرًا على الأقدام.
وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أول أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.