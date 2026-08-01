https://sarabic.ae/20260801/ارتفاع-حصلة-ضحايا-المهاجرين-غير-الشرعيين-من-المغرب-لسبتة-إلى-67-قتيلا-1115678217.html
ارتفاع حصلة ضحايا المهاجرين غير الشرعيين من المغرب لسبتة إلى 67 قتيلا
ارتفاع حصلة ضحايا المهاجرين غير الشرعيين من المغرب لسبتة إلى 67 قتيلا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير غربية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الوفيات المرتبطة بأزمة الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 67 قتيلا. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T09:40+0000
2026-08-01T09:40+0000
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وأسفرت أزمة الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية عن مقتل 67 شخصًا على الأقل، عقب عبور نحو 60 ألف مهاجر الحدود بشكل غير قانوني، وفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية.وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.وقالت التقارير: "سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراخال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم".وأشارت التقارير إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية، بالعثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحة أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أول أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.
https://sarabic.ae/20260731/على-خلفية-أزمة-الهجرة-في-سبتة-ماكرون-يعلن-نشر-قوات-ومقاتلات-على-الحدود-مع-إسبانيا-1115666329.html
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أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ارتفاع حصلة ضحايا المهاجرين غير الشرعيين من المغرب لسبتة إلى 67 قتيلا
09:40 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 09:56 GMT 01.08.2026)
أفادت تقارير غربية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الوفيات المرتبطة بأزمة الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 67 قتيلا.
وأسفرت أزمة الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية عن مقتل 67 شخصًا على الأقل، عقب عبور نحو 60 ألف مهاجر الحدود بشكل غير قانوني، وفقا لصحيفة
"إل موندو" الإسبانية.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية
شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.
وقالت التقارير: "سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراخال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم".
وأشارت التقارير إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين
، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية، بالعثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحة أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.
وشهدت مدينة سبتة، الأسبوع الماضي، ارتفاعًا حادًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين حاولوا دخولها من المغرب سباحةً أو سيرًا على الأقدام.
وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أول أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.