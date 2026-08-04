https://sarabic.ae/20260804/اختراق-في-مفاوضات-روما-إسرائيل-تتراجع-عن-موقفها-بشأن-الحدود-البرية-مع-لبنان-1115761053.html
اختراق في مفاوضات روما... إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن الحدود البرية مع لبنان
اختراق في مفاوضات روما... إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن الحدود البرية مع لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون اللبناني، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في رئاسة الجمهورية اللبنانية، بأن الجانب الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن رفضه السابق لبحث ملف ترسيم... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T13:44+0000
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ووفقاً للمصادر، يتمسك الوفد اللبناني المفاوض في العاصمة الإيطالية روما بشرط الالتزام التام بوقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية، مع مطالبتهم بنقل هذا الأمر إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على ضمانات سياسية ورسمية تُكفل الالتزام بها.وبدأ لبنان وإسرائيل في روما، اليوم الثلاثاء، جولة سابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، تستمر حتى الخميس، في وقت تسعى بيروت فيه لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد.ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.
https://sarabic.ae/20260804/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-اللبناني-تطورات-الأوضاع-في-لبنان-1115760280.html
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العالم, العالم العربي, لبنان
العالم, العالم العربي, لبنان
اختراق في مفاوضات روما... إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن الحدود البرية مع لبنان
أفاد التلفزيون اللبناني، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في رئاسة الجمهورية اللبنانية، بأن الجانب الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن رفضه السابق لبحث ملف ترسيم الحدود البرية مع لبنان.
ووفقاً للمصادر، يتمسك الوفد اللبناني المفاوض في العاصمة الإيطالية روما بشرط الالتزام التام بوقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية، مع مطالبتهم بنقل هذا الأمر إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على ضمانات سياسية ورسمية تُكفل الالتزام بها.
كما أوضحت المصادر أن الوفد اللبناني يعتزم طرح ملف الاتفاق بشأن مناطق تجريبية جديدة، منها مدينة "الخيام" جنوبي البلاد.
وبدأ لبنان وإسرائيل في روما، اليوم الثلاثاء، جولة سابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، تستمر حتى الخميس، في وقت تسعى بيروت فيه لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد.
وينص اتفاق إطاري أبرم، في 26 حزيران/يونيو الماضي، بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.