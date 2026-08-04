https://sarabic.ae/20260804/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-اللبناني-تطورات-الأوضاع-في-لبنان-1115760280.html

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية بين... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T13:25+0000

2026-08-04T13:25+0000

2026-08-04T13:25+0000

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في روما، والتطورات المتعلقة بها".كما شدد وزير الخارجية المصري على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، خاصة الجيش اللبناني، لتمكينها من "الاضطلاع بمسئولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، وأهمية حصر السلاح ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني".وينص اتفاق إطاري أُبرم، في 26 حزيران/يونيو الماضي، بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.وبدأت في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط تركيز على تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين، والبحث في آليات توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، في وقت لا يزال فيه ملف سلاح "حزب الله" يلقي بظلاله على المفاوضات رغم غياب الحزب عن طاولة الحوار.ويسعى الوفد اللبناني إلى الدفع نحو انسحابات إسرائيلية متتالية تنتهي بانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، مع التمسك بوضع جدول زمني واضح للتنفيذ وإسناد مهمة التحقق من التزام الأطراف إلى جهة دولية، رافضاً أي دور لإسرائيل في تقييم أداء الجيش اللبناني."حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنانعشية مفاوضات روما... لبنان يتحدث عن السعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب

https://sarabic.ae/20260804/من-زوطر-إلى-الانسحاب-الكامل-ماذا-تحمل-الجولة-السابعة-من-المحادثات-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1115748423.html

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