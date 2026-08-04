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مساحة حرة
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بين بيروت والقاهرة
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إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
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روسيا والعالم العربي
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نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
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عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
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وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان
وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية بين... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في روما، والتطورات المتعلقة بها".كما شدد وزير الخارجية المصري على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، خاصة الجيش اللبناني، لتمكينها من "الاضطلاع بمسئولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، وأهمية حصر السلاح ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني".وينص اتفاق إطاري أُبرم، في 26 حزيران/يونيو الماضي، بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.وبدأت في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط تركيز على تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين، والبحث في آليات توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، في وقت لا يزال فيه ملف سلاح "حزب الله" يلقي بظلاله على المفاوضات رغم غياب الحزب عن طاولة الحوار.ويسعى الوفد اللبناني إلى الدفع نحو انسحابات إسرائيلية متتالية تنتهي بانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، مع التمسك بوضع جدول زمني واضح للتنفيذ وإسناد مهمة التحقق من التزام الأطراف إلى جهة دولية، رافضاً أي دور لإسرائيل في تقييم أداء الجيش اللبناني."حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنانعشية مفاوضات روما... لبنان يتحدث عن السعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب
https://sarabic.ae/20260804/من-زوطر-إلى-الانسحاب-الكامل-ماذا-تحمل-الجولة-السابعة-من-المحادثات-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1115748423.html
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لبنان, مصر, العالم العربي
لبنان, مصر, العالم العربي

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان

13:25 GMT 04.08.2026
© Photo / MfaEgyptوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Photo / MfaEgypt
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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في روما .
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في روما، والتطورات المتعلقة بها".

وبحسب البيان، أكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددًا على الموقف المصري الداعي لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، ومؤكدًا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقاً صارخاً لقواعد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701 .

كما شدد وزير الخارجية المصري على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، خاصة الجيش اللبناني، لتمكينها من "الاضطلاع بمسئولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، وأهمية حصر السلاح ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني".

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء اللبناني أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر للبنان، مثمنًا المواقف المصرية الثابتة والمساندة للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ومؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
من زوطر إلى الانسحاب الكامل... ماذا تحمل الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟
06:36 GMT
وينص اتفاق إطاري أُبرم، في 26 حزيران/يونيو الماضي، بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.

وبدأت في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط تركيز على تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين، والبحث في آليات توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، في وقت لا يزال فيه ملف سلاح "حزب الله" يلقي بظلاله على المفاوضات رغم غياب الحزب عن طاولة الحوار.
ويسعى الوفد اللبناني إلى الدفع نحو انسحابات إسرائيلية متتالية تنتهي بانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، مع التمسك بوضع جدول زمني واضح للتنفيذ وإسناد مهمة التحقق من التزام الأطراف إلى جهة دولية، رافضاً أي دور لإسرائيل في تقييم أداء الجيش اللبناني.
"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان
عشية مفاوضات روما... لبنان يتحدث عن السعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب
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