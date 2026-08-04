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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
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إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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روسيا والعالم العربي
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من زوطر إلى الانسحاب الكامل... ماذا تحمل الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟
من زوطر إلى الانسحاب الكامل... ماذا تحمل الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
تبدأ في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط تركيز على تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين،... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T06:36+0000
2026-08-04T06:36+0000
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وتأتي الجولة، التي تستمر من 4 إلى 6 أغسطس/آب، بعد أول اختبار ميداني لاتفاق الإطار، إثر انسحاب إسرائيلي محدود من أطراف بلدة زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها ضمن "المناطق التجريبية"، في خطوة ينظر إليها بوصفها مؤشراً أولياً على آلية تنفيذ الاتفاق.ويسعى الوفد اللبناني إلى الدفع نحو انسحابات إسرائيلية متتالية تنتهي بانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، مع التمسك بوضع جدول زمني واضح للتنفيذ وإسناد مهمة التحقق من التزام الأطراف إلى جهة دولية، رافضاً أي دور لإسرائيل في تقييم أداء الجيش اللبناني.في المقابل، تؤكد إسرائيل أنها ستواصل إبقاء قواتها في مناطق حدودية جنوب لبنان طالما بقي حزب الله مسلحاً، وتصف انتشارها في شريط حدودي بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات بأنه إجراء أمني مؤقت. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على توسيع "المناطق التجريبية"، وتسوية القضايا الحدودية، وآليات التحقق من تنفيذ الاتفاق، إلى جانب بحث المرحلة التالية من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.ورغم عدم مشاركة حزب الله في المفاوضات، يبقى ملف سلاحه من أبرز القضايا المطروحة، إذ ينص اتفاق الإطار على حصر الوجود العسكري في المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني بمؤسسات الدولة، بينما يرفض الحزب تسليم سلاحه أو الاعتراف بمسار المفاوضات، في حين تؤكد السلطات اللبنانية أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة.وتنعقد الجولة الجديدة في ظل استمرار التوتر الميداني جنوب لبنان، مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي يثير مخاوف من تأثير التطورات الأمنية على مسار المفاوضات.ويرى مراقبون أن نتائج الجولة ستتوقف على قدرة الطرفين على الاتفاق بشأن منطقة جديدة للانسحاب الإسرائيلي، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المراحل المقبلة، إضافة إلى تحديد جهة مستقلة تتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق، بما قد يحدد مستقبل المسار التفاوضي بين الجانبين.ووقعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوبي لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان
https://sarabic.ae/20260803/عشية-مفاوضات-روما-لبنان-يتحدث-عن-السعى-لانسحابات-إسرائيلية-متتالية-من-الجنوب-1115729374.html
https://sarabic.ae/20260803/صانع-المذاق-الحلو-في-لبنان-يعود-إلى-زوطر-الغربية-ليرىالطعم-المر-الذي-خلفته-إسرائيل-ينشرمع-فيديو-1115725244.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

من زوطر إلى الانسحاب الكامل... ماذا تحمل الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟

06:36 GMT 04.08.2026
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova / الانتقال إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
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تبدأ في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط تركيز على تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين، والبحث في آليات توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، في وقت لا يزال فيه ملف سلاح حزب الله يلقي بظلاله على المفاوضات رغم غياب الحزب عن طاولة الحوار.
وتأتي الجولة، التي تستمر من 4 إلى 6 أغسطس/آب، بعد أول اختبار ميداني لاتفاق الإطار، إثر انسحاب إسرائيلي محدود من أطراف بلدة زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها ضمن "المناطق التجريبية"، في خطوة ينظر إليها بوصفها مؤشراً أولياً على آلية تنفيذ الاتفاق.
ويسعى الوفد اللبناني إلى الدفع نحو انسحابات إسرائيلية متتالية تنتهي بانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، مع التمسك بوضع جدول زمني واضح للتنفيذ وإسناد مهمة التحقق من التزام الأطراف إلى جهة دولية، رافضاً أي دور لإسرائيل في تقييم أداء الجيش اللبناني.
رئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
عشية مفاوضات روما... لبنان يتحدث عن السعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب
أمس, 13:31 GMT
في المقابل، تؤكد إسرائيل أنها ستواصل إبقاء قواتها في مناطق حدودية جنوب لبنان طالما بقي حزب الله مسلحاً، وتصف انتشارها في شريط حدودي بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات بأنه إجراء أمني مؤقت.
ومن المتوقع أن تركز المباحثات على توسيع "المناطق التجريبية"، وتسوية القضايا الحدودية، وآليات التحقق من تنفيذ الاتفاق، إلى جانب بحث المرحلة التالية من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.
ورغم عدم مشاركة حزب الله في المفاوضات، يبقى ملف سلاحه من أبرز القضايا المطروحة، إذ ينص اتفاق الإطار على حصر الوجود العسكري في المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني بمؤسسات الدولة، بينما يرفض الحزب تسليم سلاحه أو الاعتراف بمسار المفاوضات، في حين تؤكد السلطات اللبنانية أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة.
وتنعقد الجولة الجديدة في ظل استمرار التوتر الميداني جنوب لبنان، مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي يثير مخاوف من تأثير التطورات الأمنية على مسار المفاوضات.
صانع المذاق الحلو في لبنان يعود إلى زوطر الغربية ليرى الطعم المر الذي خلفته إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
صانع "المذاق الحلو" في لبنان يعود إلى زوطر الغربية ليرى"الطعم المر" الذي خلفته إسرائيل
أمس, 11:56 GMT
ويرى مراقبون أن نتائج الجولة ستتوقف على قدرة الطرفين على الاتفاق بشأن منطقة جديدة للانسحاب الإسرائيلي، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المراحل المقبلة، إضافة إلى تحديد جهة مستقلة تتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق، بما قد يحدد مستقبل المسار التفاوضي بين الجانبين.
ووقعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوبي لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.
الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان
"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان
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