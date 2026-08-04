https://sarabic.ae/20260804/من-زوطر-إلى-الانسحاب-الكامل-ماذا-تحمل-الجولة-السابعة-من-المحادثات-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1115748423.html

من زوطر إلى الانسحاب الكامل... ماذا تحمل الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟

من زوطر إلى الانسحاب الكامل... ماذا تحمل الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟

سبوتنيك عربي

تبدأ في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط تركيز على تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين،... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T06:36+0000

2026-08-04T06:36+0000

2026-08-04T06:36+0000

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وتأتي الجولة، التي تستمر من 4 إلى 6 أغسطس/آب، بعد أول اختبار ميداني لاتفاق الإطار، إثر انسحاب إسرائيلي محدود من أطراف بلدة زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها ضمن "المناطق التجريبية"، في خطوة ينظر إليها بوصفها مؤشراً أولياً على آلية تنفيذ الاتفاق.ويسعى الوفد اللبناني إلى الدفع نحو انسحابات إسرائيلية متتالية تنتهي بانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، مع التمسك بوضع جدول زمني واضح للتنفيذ وإسناد مهمة التحقق من التزام الأطراف إلى جهة دولية، رافضاً أي دور لإسرائيل في تقييم أداء الجيش اللبناني.في المقابل، تؤكد إسرائيل أنها ستواصل إبقاء قواتها في مناطق حدودية جنوب لبنان طالما بقي حزب الله مسلحاً، وتصف انتشارها في شريط حدودي بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات بأنه إجراء أمني مؤقت. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على توسيع "المناطق التجريبية"، وتسوية القضايا الحدودية، وآليات التحقق من تنفيذ الاتفاق، إلى جانب بحث المرحلة التالية من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.ورغم عدم مشاركة حزب الله في المفاوضات، يبقى ملف سلاحه من أبرز القضايا المطروحة، إذ ينص اتفاق الإطار على حصر الوجود العسكري في المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني بمؤسسات الدولة، بينما يرفض الحزب تسليم سلاحه أو الاعتراف بمسار المفاوضات، في حين تؤكد السلطات اللبنانية أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة.وتنعقد الجولة الجديدة في ظل استمرار التوتر الميداني جنوب لبنان، مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي يثير مخاوف من تأثير التطورات الأمنية على مسار المفاوضات.ويرى مراقبون أن نتائج الجولة ستتوقف على قدرة الطرفين على الاتفاق بشأن منطقة جديدة للانسحاب الإسرائيلي، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المراحل المقبلة، إضافة إلى تحديد جهة مستقلة تتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق، بما قد يحدد مستقبل المسار التفاوضي بين الجانبين.ووقعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوبي لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان

https://sarabic.ae/20260803/عشية-مفاوضات-روما-لبنان-يتحدث-عن-السعى-لانسحابات-إسرائيلية-متتالية-من-الجنوب-1115729374.html

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