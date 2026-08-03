https://sarabic.ae/20260803/صانع-المذاق-الحلو-في-لبنان-يعود-إلى-زوطر-الغربية-ليرىالطعم-المر-الذي-خلفته-إسرائيل-ينشرمع-فيديو-1115725244.html

صانع "المذاق الحلو" في لبنان يعود إلى زوطر الغربية ليرى"الطعم المر" الذي خلفته إسرائيل

صانع "المذاق الحلو" في لبنان يعود إلى زوطر الغربية ليرى"الطعم المر" الذي خلفته إسرائيل

سبوتنيك عربي

لم تمنع مشاهد الدمار الواسع الذي طال بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان، حسين عز الدين، صاحب أشهر محل لبيع وصناعة الحلويات في البلدة، من التمسك بأرضه ومصدر رزقه. 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T11:56+0000

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ففي لحظة عودته الأولى إلى مسقط رأسه، يقف على أطلال "جنى العمر" الذي أحاله القصف إلى ركام. وبعد انتظار دام أياماً على مشارف البلدة، ريثما ينهي الجيش اللبناني مسح المنطقة من مخلفات الذخائر والقذائف غير المنفجرة، دخل حسين مع أهالي قريته بقلوب يملؤها القلق والشوق. هذا المحل الذي كان مقصدا لأهالي القرى المجاورة بسبب "لقمته الطيبة وأسعاره المناسبة"، كان يشكل مصدر رزق لثلاث عائلات يعمل فيها نحو 6 أشخاص، ويجاوره محل شقيقه المخصص للحدادة والألمنيوم.واستغرب هذا الاستهداف بالقول: "المعمل تحت تم تخريبه، الرصاص اخترق المحل، هدفهم كان الأذية. هذا المكان معروف بأنه مصدر للقمة العيش، ولا يحوي سوى على مواد غذائية لإطعام الناس". ويتابع: "رغم العودة وتفقد الأرزاق، إلا أن أصوات التفجيرات وعمليات التفخيخ لا تزال تُسمع بوضوح في المحيط، بدءا من دير سريان والطيبة، وصولا إلى زوطر الشرقية ومرتفعات شقيف وأرنون". ورغم فداحة الخسارة، يرفض حسين الاستسلام لليأس، وبنبرة ملؤها التحدي والصمود، ويشير إلى ركام متجره: "سنين تعبت حتى عمرت هذا المكان، كان محلا جميلا وسيعود كذلك إن شاء الله. ذكرياتنا راحت لكننا سننهض من جديد، شيئا فشيئا سأعود للعمل وأفتحه.. هنا كنت أبيع الكنافة، وإن شاء الله ستأتون قريبا لتَرَوا ذلك.. المهم أننا بخير، والله يرحم الشهداء".

https://sarabic.ae/20260724/بعد-ثلاثة-أيام-من-الانتظار-بدء-عودة-أهالي-زوطر-الغربية-جنوبي-لبنان-وسط-إجراءات-أمنية-مشددة-1115478874.html

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