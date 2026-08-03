https://sarabic.ae/20260803/عشية-مفاوضات-روما-لبنان-يتحدث-عن-السعى-لانسحابات-إسرائيلية-متتالية-من-الجنوب-1115729374.html

عشية مفاوضات روما... لبنان يتحدث عن السعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب

عشية مفاوضات روما... لبنان يتحدث عن السعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من أراضي لبنان، وذلك عشية... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T13:31+0000

2026-08-03T13:31+0000

2026-08-03T13:31+0000

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ونقل وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عن سلام قوله خلال جلسة للحكومة، "عدم وجود عراقيل قضائية تحول دون استكمال التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت"، مؤكدًا أن المسار القضائي بات مفتوحًا أمام متابعة الملف.وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، بدء أعمال ترميم الجسور في الجنوب اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة.وتبدأ جولة التفاوض السابعة، غدا الثلاثاء، في روما، حيث تأتي عقب الجولة السابقة التي أسفرت عن اتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، إحدى المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق، قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني.ووقعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوبي لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان

https://sarabic.ae/20260803/باحث-الخسائر-المباشرة-للحرب-في-لبنان-تقدر-بـ-16-مليار-دولار-ولا-إعادة-إعمار-قبل-انتهاء-الحرب--1115722978.html

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