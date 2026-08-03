عشية مفاوضات روما... لبنان يتحدث عن السعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب

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لبنان والعالم
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
09:03 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
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37 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:41 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:50 GMT
10 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
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30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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17 د
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
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طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
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التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
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28 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. اجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
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الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
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لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
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إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
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عرب بوينت بودكاست
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عشية مفاوضات روما... لبنان يتحدث عن السعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب
عشية مفاوضات روما... لبنان يتحدث عن السعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من أراضي لبنان، وذلك عشية... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T13:31+0000
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ونقل وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عن سلام قوله خلال جلسة للحكومة، "عدم وجود عراقيل قضائية تحول دون استكمال التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت"، مؤكدًا أن المسار القضائي بات مفتوحًا أمام متابعة الملف.وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، بدء أعمال ترميم الجسور في الجنوب اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة.وتبدأ جولة التفاوض السابعة، غدا الثلاثاء، في روما، حيث تأتي عقب الجولة السابقة التي أسفرت عن اتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، إحدى المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق، قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني.ووقعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوبي لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

عشية مفاوضات روما... لبنان يتحدث عن السعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب

13:31 GMT 03.08.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayرئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان
رئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من أراضي لبنان، وذلك عشية انطلاق جولة المفاوضات الجديدة مع إسرائيل والتي تستضيفها روما.
ونقل وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عن سلام قوله خلال جلسة للحكومة، "عدم وجود عراقيل قضائية تحول دون استكمال التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت"، مؤكدًا أن المسار القضائي بات مفتوحًا أمام متابعة الملف.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، بدء أعمال ترميم الجسور في الجنوب اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة.
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
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10:10 GMT
وتبدأ جولة التفاوض السابعة، غدا الثلاثاء، في روما، حيث تأتي عقب الجولة السابقة التي أسفرت عن اتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، إحدى المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق، قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني.
ووقعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوبي لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.
الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان
"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان
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