https://sarabic.ae/20260803/باحث-الخسائر-المباشرة-للحرب-في-لبنان-تقدر-بـ-16-مليار-دولار-ولا-إعادة-إعمار-قبل-انتهاء-الحرب--1115722978.html
باحث: الخسائر المباشرة للحرب في لبنان تقدر بـ 16 مليار دولار ولا إعادة إعمار قبل انتهاء الحرب
باحث: الخسائر المباشرة للحرب في لبنان تقدر بـ 16 مليار دولار ولا إعادة إعمار قبل انتهاء الحرب
سبوتنيك عربي
أشار الباحث في مركز الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، إلى أن الخسائر المباشرة للحرب التي اندلعت في لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، ولا تزال مستمرة... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T10:10+0000
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وقال شمس الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "نسبة الدمار، وفق المعلومات المتداولة، تصل إلى 90% في بعض قرى الجنوب، وأن هناك حوالي 30 ألف وحدة سكنية مدمرة كليًا في محافظتي الجنوب والنبطية، إضافة إلى 38750 وحدة سكنية متضررة جزئيًا، و 58900 وحدة سكنية تعرضت لأضرار طفيفة حتى الآن، وذلك استنادا إلى البيانات التي جُمعت من البلديات ووسائل الإعلام".وأكد شمس الدين أن "عودة الأهالي إلى مناطقهم لها شروط لم تتحقق حتى الآن، فإلى جانب الوضع الأمني، وتوافر المسكن، تشكل الخدمات والوضع الاقتصادي عوائق أساسية، ولا سيما أن حوالي 3150 مؤسسة تجارية وصناعية وسياحية دُمرت نتيجة الحرب، ما دفع كثيرا من الأهالي إلى عدم العودة والبحث عن فرص عمل في مناطق أخرى". وختم شمس الدين حديثه بالقول: "الأزمة ستستمر إلى حين انتهاء الحرب بشكل كامل في لبنان والمنطقة، بما يتيح إطلاق مشروع إعادة الإعمار والحصول على التمويل الخارجي، لتحقيق العودة النهائية لأهالي الجنوب إلى قراهم".
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لبنان, الجنوب اللبناني, إعادة الإعمار, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الجنوب اللبناني, إعادة الإعمار, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث: الخسائر المباشرة للحرب في لبنان تقدر بـ 16 مليار دولار ولا إعادة إعمار قبل انتهاء الحرب
حصري
أشار الباحث في مركز الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، إلى أن الخسائر المباشرة للحرب التي اندلعت في لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، ولا تزال مستمرة حتى الآن بشكل أو بآخر، تُقدر بنحو 16 مليار دولار، في ما تصل الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 23 مليار دولار، في الجنوب والضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع.
وقال شمس الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "نسبة الدمار، وفق المعلومات المتداولة، تصل إلى 90% في بعض قرى الجنوب، وأن هناك حوالي 30 ألف وحدة سكنية مدمرة كليًا في محافظتي الجنوب والنبطية، إضافة إلى 38750 وحدة سكنية متضررة جزئيًا، و 58900 وحدة سكنية تعرضت لأضرار طفيفة حتى الآن، وذلك استنادا إلى البيانات التي جُمعت من البلديات ووسائل الإعلام".
وشدّد على أن "هذه الأرقام تبقى أولية، وأن الحصيلة النهائية للخسائر تتطلب إجراء مسوحات ميدانية شاملة للوحدات السكنية المتضررة، وهو ما قد يستغرق أشهر عدة".
وأكد شمس الدين أن "عودة الأهالي إلى مناطقهم لها شروط لم تتحقق حتى الآن، فإلى جانب الوضع الأمني، وتوافر المسكن، تشكل الخدمات والوضع الاقتصادي عوائق أساسية، ولا سيما أن حوالي 3150 مؤسسة تجارية وصناعية وسياحية دُمرت نتيجة الحرب، ما دفع كثيرا من الأهالي إلى عدم العودة والبحث عن فرص عمل في مناطق أخرى".
ولفت إلى أن "البلديات عاجزة ماليًا ولا تملك الإمكانات اللازمة، ولا سيما أن عائدات الدولة فقدت قيمتها نتيجة الانهيار الاقتصادي في لبنان".
وأضاف ضيف "سبوتنيك": " إمكانات الجمعيات محدودة، ولا سيما بعد توقف التمويل الخارجي منذ أكثر من عام ونصف، في حين تفتقر الدولة إلى الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتية، والإعمار وتوفير الفرص الاقتصادية".
وختم شمس الدين حديثه بالقول: "الأزمة ستستمر إلى حين انتهاء الحرب بشكل كامل في لبنان والمنطقة، بما يتيح إطلاق مشروع إعادة الإعمار والحصول على التمويل الخارجي، لتحقيق العودة النهائية لأهالي الجنوب إلى قراهم".