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قائد الجيش اللبناني: نرفض بقاء إسرائيل على أي جزء من لبنان
قائد الجيش اللبناني: نرفض بقاء إسرائيل على أي جزء من لبنان
سبوتنيك عربي
أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، اليوم السبت، رفضه بقاء الجيش الإسرائيلي على أي جزء من لبنان، مشيرًا إلى إيمانه بوطن واحد لا يتجزأ يدافع عنه جيش واحد. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الجيش اللبناني: "تفقّد قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، قيادة قطاع جنوبي الليطاني في ثكنة بنوا بركات، صور ولواء المشاة الخامس في الشواكير- صور وفوج التدخل الخامس، كفردونين، حيث اطّلع على الأوضاع والمهمات المنفذة في قطاع المسؤولية".وتابع: "لن تذهب تضحيات شهدائنا وجرحانا سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات. نؤمن بوطن واحد موحد ولا يتجزأ، ويدافع عنه جيش واحد يحمي حدوده ويؤمّن استقراره".ووقعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قائد الجيش اللبناني: نرفض بقاء إسرائيل على أي جزء من لبنان
أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، اليوم السبت، رفضه بقاء الجيش الإسرائيلي على أي جزء من لبنان، مشيرًا إلى إيمانه بوطن واحد لا يتجزأ يدافع عنه جيش واحد.
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "تفقّد قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، قيادة قطاع جنوبي الليطاني في ثكنة بنوا بركات، صور ولواء المشاة الخامس في الشواكير- صور وفوج التدخل الخامس، كفردونين، حيث اطّلع على الأوضاع والمهمات المنفذة في قطاع المسؤولية".
وأضاف هيكل "نؤمن بأن كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا".
وتابع: "لن تذهب تضحيات شهدائنا وجرحانا سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات. نؤمن بوطن واحد موحد ولا يتجزأ، ويدافع عنه جيش واحد يحمي حدوده ويؤمّن استقراره".
ووقعت إسرائيل ولبنان، نهاية حزيران/يونيو الماضي، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.