https://sarabic.ae/20260804/الخارجية-الإيرانية-المحادثات-مع-سلطنة-عمان-مستمرة-ويمكن-تقييمها-بأنها-إيجابية-1115767572.html
الخارجية الإيرانية: المحادثات مع سلطنة عمان مستمرة ويمكن تقييمها بأنها إيجابية
الخارجية الإيرانية: المحادثات مع سلطنة عمان مستمرة ويمكن تقييمها بأنها إيجابية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين طهران ومسقط بشأن الوضع في مضيق هرمز مستمرة، ويمكن تقييمها بأنها "إيجابية". 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T17:30+0000
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وقال بقائي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء: "استمرار المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز.. وتتواصل هذه المفاوضات بصفتها حوارًا بين الدولتين الساحليتين المطلتين على مضيق هرمز، مع التركيز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن، بما يضمن الحقوق السيادية للطرفين، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي لكل من إيران وسلطنة عُمان".وتوقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في وقت سابق، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز اليوم الثلاثاء أو غدا.وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نجري مفاوضات مع الإيرانيين. وهناك احتمال بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا بشأن فتح المضيق، والمضي قدمًا نحو مسار أكثر استقرارًا في هذا النزاع".وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، قد أفادت أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة وإيران ستبحثان خلال محادثات مرتقبة إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260804/إعلام-الولايات-المتحدة-أنفقت-في-الحرب-مع-إيران-مخزون-الصواريخ-الدقيقة-بشكل-كامل-تقريبا--1115758864.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الإيرانية: المحادثات مع سلطنة عمان مستمرة ويمكن تقييمها بأنها إيجابية
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين طهران ومسقط بشأن الوضع في مضيق هرمز مستمرة، ويمكن تقييمها بأنها "إيجابية".
وقال بقائي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء: "استمرار المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز.. وتتواصل هذه المفاوضات بصفتها حوارًا بين الدولتين الساحليتين المطلتين على مضيق هرمز، مع التركيز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن، بما يضمن الحقوق السيادية للطرفين، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي لكل من إيران وسلطنة عُمان".
وأضاف أنه "حتى الآن، تُقيم المباحثات على المستويين الفني والسياسي بأنها إيجابية، وتسعى إيران، بالتعاون مع سلطنة عمان، إلى وضع الآليات اللازمة للترتيبات المستقبلية الخاصة بإدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي".
وتوقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في وقت سابق، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز اليوم الثلاثاء أو غدا.
وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نجري مفاوضات مع الإيرانيين. وهناك احتمال بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا بشأن فتح المضيق، والمضي قدمًا نحو مسار أكثر استقرارًا في هذا النزاع".
وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، قد أفادت أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة وإيران ستبحثان خلال محادثات مرتقبة إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية.
ومنذ 8 تموز/يوليو حتى 23 تموز/يوليو الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.